تركيا: تطهير العراق من حزب العمال الكردستاني مهم لاستقراره

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن أنقرة وبغداد تتفقان على ضرورة تطهير العراق من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

أنطاكيا - سبوتنيك. قال أوغلو في مؤتمر صحفي، عقب لقاءات مع وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية محمد علي الحكيم، "متطابقون مع العراق حول تطهير العراق برمته، وليس سنجار فقط، من حزب العمال الكردستاني، ولكن لم نوقع بعد أي اتفاق بهذا الشأن"، مضيفا أن "تطهير العراق من حزب العمال الكردستاني يشكل أهمية لاستقرار العراق وشعبه".

وأضاف وزير الخارجية التركي، "قررنا تشكيل لجنة مشتركة حول مكافحة "داعش"، وسنواصل تعاوننا العسكري مع العراق".

وعن التواجد العسكري التركي في قاعدة بعشيقة بمحافظة نينوى العراقية، والتي طالبت بغداد أنقرة من قبل بالانسحاب منها، علق أوغلو "سيتم بحث مسألة بعشيقة في إطار اتفاق الأمن الذي وقعناه مع العراق".