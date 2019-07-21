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    معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

    بالأرقام... حصيلة اقتلاع بقايا "داعش" من حزام بغداد

    © AFP 2019 / Ahmad al-Rubaye
    العالم العربي
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    واصلت القوات العراقية، حتى اليوم الأحد، 21 تموز/يوليو، عملياتها التي انطلقت بإسم "إرادة النصر"، لتدمير بقايا وخلايا "داعش" الإرهابي، في حزام العاصمة بغداد، والمناطق الحدودية بين كبرى المدن، والحدود المحاذية لسوريا.

    وحققت القوات العراقية، بإسناد من طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، على مدى الساعات القليلة الماضية، نتائج نوعية في حصيلة خسائر فادحة تكبدها "داعش" بعناصره المتخفين، وأوكاره، ومتفجراته.

    وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيانين تلقتهما مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء الأحد، قائلة: "بعد أن انطلقت المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر، والتي كانت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، واصلت القوات الأمنية، مسنودة بغطاء جوي، عملياتها "شمالي العاصمة بغداد، ولليومين الماضيين لتعزيز الأمن، والاستقرار في هذه المناطق".

    الجيش العراقي
    © REUTERS / Stringer
    الأمن العراقي يدمر خلايا "داعش" النائمة في أغنى مدن البلاد
    وأفادت الخلية، بإن النتائج لهذه المرحلة حتى مساء اليوم، هي: تدمير وكرا للإرهابيين، وإلقاء القبض على 8 مطلوبين، وتفجير عبوة ناسفة، وقنبرة هاون، والعثور على 7 مخازن للعتاد، و7 زوارق".

    وأكملت، أن القوات المشاركة في المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر، واصلت واجباتها شمالي العاصمة بغداد.

    وكشفت الخلية، عن تمكن قوة من قيادة قوات الشرطة الاتحادية خلال هذه العملية من العثور على وكر للإرهابيين، وسلاحين نوع أحادية عيار 14.5 ملم، كما فجرت عبوة ناسفة.

    وتابعت، في حين فتشت القوات الأمنية، 25 مسكنا، و5 دور متروكة، و21 هيكلا، و60 بستاناً، و45 مبزلاً، و13 بحيرة أسماك، و19قناة إروائية.

    وذكرت الخلية، كما قامت القوات بتفتيش، 49 بحيرة فعالة، و5 أخرى مجففة، و4 مستنقعات، و14 سيارة متروكة،  فضلا عن تدقيق 62 شخصاً أمنياً.

    وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، في ختام بيانيها، أن القوات الأمنية، مستمرة في واجبها بحسب الخطة المعدة لهذا الغرض، منوهة إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

    ونشر موقع "الحشد الشعبي" قيام الجيش العراقي بتطهير أربع قرى في ناحية المشاهدة شمالي بغداد.

    القوات العراقية تهزم داعش الإرهابي تحت الأرض
    © Sputnik . Iraqi Security Information Cell
    العراق يقتل المزيد من عناصر "داعش" ويدمر مخابئهم قرب سوريا
    وأشار الموقع إلى أن "قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي والجيش التي تشارك بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات "إرادة النصر" فتشت وطهرت قرى العناز، وعرب رشيد محمود، وخمسة طلايسة، وطلايسة الشمالي التابعة لناحية المشاهدة شمالي بغداد".

    وطهرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، 15 قرية بمحيط الطارمية شمالي بغداد ضمن المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر.

    وباشرت قطعات الحشد الشعبي والقوات الامنية، صباح اليوم الاحد، مسنودة بغطاء جوي من طيران الجيش والقوة الجوية بالصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات إرادة النصر شمالي بغداد.

    حققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 تموز/ يوليو الجاري، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

    أعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

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    أخبار العالم العربي, داعش, العراق
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