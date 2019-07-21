قطر تعلق على أحداث مضيق هرمز وتطلب "مخرج سلمي"

علقت قطر على الأحداث الجاري في مضيق هرمز، بعد أن احتجزت إيران إحدى السفن البريطانية، وما سبق ذلك من أحداث حول الملاحة البحرية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن قطر تتابع بحذر التطورات الأخيرة في مضيف هرمز وما سبقها من أحداث بشأن الملاحة البحرية، حسب الموقع الرسمي للوزارة.

بيان بشأن التطورات الأخيرة في خطوط الملاحة الإقليمية والدوليةhttps://t.co/wBUtr0CwQf#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/W7FezBei9o — وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) July 21, 2019

وتابع بيان الخارجية القطرية أن قطر تتابع الأحداث التي تمس خطوط الملاحة البحرية الإقليمية والدولية، وتؤكد على ضرورة احتواء هذه الأحداث بشكل عاجل.

وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي نعبر فيه عن قلقنا فإن دولة قطر تطالب جميع الأطراف بممارسة ضبط النفس والعمل على إيجاد مخرج سلمي لهذه الأحداث".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأول، "مصادرة" ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الناقلة "ستينا إمبيرو" لم تلتزم بقوانين الملاحة، كما أكد مسؤولين إيرانيين أن طاقم الناقلة المكون من 23 فردا سيخضعون للتحقيق.