ضربة جوية توقف الملاحة بمطار معيتيقة الدولي في ليبيا

قالت سلطة مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس عبر صفحتها على "فيسبوك" إن الملاحة الجوية توقفت في المطار بعد تعرض المنشأة لهجوم بضربة جوية.

ولم تذكر الصفحة تفاصيل أخرى. ومعيتيقة هو المطار الوحيد العامل في طرابلس، التي تتعرض لهجوم منذ ثلاثة أشهر من قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

وأعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الجمعة 19 يوليو/تموز الماضي، استهداف القاعدة الجوية العسكرية في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، مشيرا إلى إصابة هدف مهم.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن "الجيش الوطني الليبي استهداف الشق العسكري في قاعدة معيتيقة، فضلا عن إصابته هدف مهم، مما يؤكد قوة استخباراتنا على الأرض في عمق جبهة الميليشيات".

وتوقفت حركة الملاحة الجوية لمدة ساعات بسبب تعرض المطار لقصف جوي وأعيد مجددا فتح المجال الجوي في مطار معيتيقة الدولي.

وكانت سلطات مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، صرحت في وقت سابق مساء الخميس، عبر صفحتها على فيسبوك أنها أوقفت حركة الملاحة في المطار يوم الخميس بعد تعرضه لقصف صاروخي.

كان الجيش الوطني الليبي أعلن، في الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ"الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ"الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015".

وتقول الأمم المتحدة إن آلاف الليبيين اضطروا للنزوح، فيما قتل أكثر من 600 شخص وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف آخرين منذ اندلاع المعارك في طرابلس.