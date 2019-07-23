"أنصار الله" تعلن استهدافها قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

أعلن العميد يحيى سريع، المتخدث باسم القوات المسلحة لـ"الحوثيين" تنفيذ سلاح الجو المسير عملية واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير بعدد من طائرات قاصف 2K، وأنها أصابت أهدافها بدقة.

#المسيرة_عاجل | متحدث القوات المسلحة: العملية الواسعة لسلاح الجو المسير تجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير اصابت أهدافها بدقه عالية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) July 23, 2019

وتابع المتحدث أن "العملية الواسعة لسلاح الجو المسير استهدفت رادارات ومواقع عسكرية أخرى باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير".

وأضاف سريع أن "العملية الواسعة لسلاح الجو المسير تجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير أصابت أهدافها بدقه عالية".

وقال سريع إن هذه العملية تأتي "ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني التى بلغت خلال 24 ساعة الماضية 23 غارة".