"أنصار الله" تشن هجوما في عسير وتسيطر على 3 مواقع 

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، السيطرة على مواقع تتمركز فيها قوات يمنية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. ذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، أن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية على مواقع عسكرية في مجازة الغريبة بعسير، تمكنوا خلالها من السيطرة على 3 منها، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين اليمنيين.

وقالت "أنصار الله" إنها أحبطت زحفا لقوات يمنية من مسارين بإسناد من مروحيات الأباتشي التابعة للتحالف، في أبواب الحديد بعسير.

ووفقا للمركز، أوقعت الجماعة عشرات القتلى والجرحى في صفوف العسكريين اليمنيين، خلال التصدي للزحف.

وشنت جماعة أنصار الله قصفا بـ 5 صواريخ محلية الصنع نوع "زلزال 1" مداه 3 كيلو مترات، على تجمعات عسكرية يمنية قبالة السديس في قطاع نجران، أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود اليمنيين، حسب إعلام الجماعة.

وأعلنت قوات الحكومة الشرعية في 5 مايو/ أيار من العام الماضي، السيطرة على منطقتي مجازة والهشيمة التابعة إداريا لمديرية باقم شمال صعدة، أعقبها في 30 يوليو من ذات العام الإعلان عن استعادة سلسلة جبال أبواب الحديد في ذات المديرية الواقعة على الشريط الحدودي مع السعودية.