كتائب القسام: نتنياهو يتهرب من إنجاز صفقة تبادل الأسرى 

قال أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، إن إسرائيل تتهرب من إنجاز صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية.

رام الله - سبوتنيك. قال أبو عبيدة، اليوم الثلاثاء: "بنيامين نتنياهو يتهرب من إنجاز صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية"، بحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية.

الناطق العسكري باسم كتائب القسام: على مدار 5 سنوات تواصل حكومة الاحتلال التظليل والكذب في قضية أسرى العدو — وكالة شهاب (@ShehabAgency) July 23, 2019

وأضاف "ساسة الاحتلال وقادة الحكومة يكذبون ويدلسون على أهالي جنودهم، الذين أرسلوهم لميدان المعركة".

الناطق العسكري باسم كتائب القسام: قيادة العدو تتهرب من مواجهة الحقيقة وهي دفع الثمن — وكالة شهاب (@ShehabAgency) July 23, 2019

وقال الناطق، مخاطبا عائلات الجنود الأسرى "هناك فرصة حقيقية لحل قضية الأسرى والمفقودين إذا كانت قيادتكم جادة في فتح هذا الملف".

وتابع "نحذر، بأنه قد يكون عرضة للإغلاق نهائيا ولكم في قضية "رون أراد" عبرة".

الناطق العسكري باسم كتائب القسام: هناك فرصةً حقيقية لحل قضية الأسرى والمفقودين إذا كانت قيادتكم العدو جادةً في فتح هذا الملف ونحذّر بأنّه قد يكون عرضة للإغلاق نهائياً ولكم في قضية "رون أراد" عبرةٌ. — وكالة شهاب (@ShehabAgency) July 23, 2019

وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تسعى إلى التوصل إلى تهدئة مع قطاع غزة لكنها في الوقت ذاته تستعد لحملة عسكرية واسعة النطاق بحيث تنزل بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، ضربة قوية لم يسبق لها مثيل على حد وصفه.

أبو عبيدة لعائلات الجنود الأسرى: عليكم أن تسألوا نتنياهو ويعلون وغانتس أين تركوا أبناءكم ، وأن تسألوا رافي بيرتس الحاخام الرئيسي للجيش كيف ضللكم وخدّركم بمعلوماتٍ معينة خدمة لأهداف سياسية رخيصة pic.twitter.com/Ve28czivIo — وكالة شهاب (@ShehabAgency) July 23, 2019

وأضاف: "نعمل على تحقيق التهدئة ولكننا نستعد لشن معركة، وأي عملية عسكرية واسعة النطاق ستسدد ضربة لحماس وللجهاد الإسلامي"، مضيفا: "هذه ستكون ضربة عسكرية لم تتلق حماس والجهاد مثلها".

وفيما يتعلق بالمفقودين الإسرائيليين الأربعة، وبينهم جنديان وبحوزة حركة حماس في القطاع منذ عام 2014، قال نتنياهو: "إننا ملتزمون بإعادة كل من أورون شاؤول وهدار غولدين وأفيرا منغيستو وهشام السيد إلى أحضان عائلاتهم، ولا أستطيع أن أعطي التفاصيل عن كل ما نقوم به ولكننا نقوم بأشياء كثيرة للغاية".

واختتم نتنياهو بالقول: "ما نقوم به يسري على جميع جنودنا المفقودين وقد أثبتنا بأننا نفي بعهدنا عندما استرجعنا رفاة الجندي زيخاريا باومل من سوريا".