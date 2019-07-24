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09:40 24 يوليو/ تموز 2019
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    رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن مهدي المشاط

    الحوثيون يردون رسميا على تقارير "التبعية لإيران"

    © AFP 2019 / MOHAMMED HUWAIS
    العالم العربي
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    نفى رئيس المجلس السياسي الأعلى، التابع للحوثيين، مهدي المشاط، تبعية الجماعة لإيران أو أي جهة أخرى.

    أنصار الله الحوثيين خلال الانسحاب من ميناء محافظة الحديدة
    © REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
    إيران تعترف بدعم الحوثيين وتعلق على "مزاعم" تسليمهم صواريخ وطائرات مسيرة
    ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي يديرها الحوثيون، عن المشاط قوله إن "ما يتعلق بالمزاعم الواهية بالتبعية لإيران، والتي يعرف أصحابها أنها زائفة، هي مجرد أسطوانة تكرر ونحن نؤكد أنه لا توجد أي تبعية لإيران".

    وتابع: "مشكلة دول العدوان معنا ليست التبعية المزعومة، بل مشكلتها معنا أننا لا نتبع أحد ولو كنا قوم يبتاعون في سوق النخاسة لكان النظام السعودي قد اشترانا منذ زمن بعيد، فنحن شعب لدينا من التاريخ والعظمة ما يمنعنا أن نكون تابعين لأي أحد".

    وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى، خلال لقاء مع رئيس وفد مجموعة الأزمات الدولية، روبرت مالي، والوفد المرافق له في صنعاء، الاستعداد الكامل لوقف الهجمات الصاروخية والجوية على السعودية مقابل "نفس الخطوات" من قبل الطرف الآخر، وتسهيل وصول المساعدات الأساسية عبر الموانئ البحرية، ومن ثم "الولوج في عملية سياسية في ظل أجواء هادئة".

    وأشار المشاط إلى "التزام الجيش واللجان الشعبية بتنفيذ ما يقارب نصف الإلتزامات في اتفاق الحديدة من جانب واحد فيما لم ينفذ الطرف الآخر أي خطوة، وهو ما ينطبق على سلوك دول العدوان في كل الاتفاقات والتفاهمات السابقة وقبل ذلك التنصل عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة".

    وأكد أن اليمن "لا يقبل بالتواجد الأمريكي والإسرائيلي على حدوده، وأن على دول العدوان أن تعرف أن اليمن بلد لديه سيادة ولا يخضع لأي أحد، ومتى ما استوعبت ذلك فإن الحل سيكون سهلا".

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    الكلمات الدلالية:
    قصف السعودية, الحرب في اليمن, السعودية, إيران, اليمن, مهدي المشاط
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