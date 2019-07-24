عضو المجلس السياسي لتيار المستقبل: لن تسمح روسيا والصين بتمرير الاتهامات الإسرائيلية للبنان

قال الدكتور نزيه خياط عضو المجلس السياسي لتيار المستقبل اللبناني إن "ادعاء إسرائيل بأن إيران تستغل ميناء بيروت لتهريب أسلحة إلى "حزب الله" فبركة وحملة ربما تكون محاولة لتهيئة الرأي العام العالمي ولتبرير عدوان ما".

وأشار خياط إلى أن "إسرائيل تعتمد عملية الأثارة قبل الانتخابات الإسرائيلية وهي مدعومة بالرئيس الأمريكي الذي يحاول أن يؤمن لنتنياهو ظروف النجاح.

وأوضح خياط، في تصريحات لراديو سبوتنيك، أن قوات اليونيفيل البحرية تقدم تقارير بشكل دوري حول الأوضاع في لبنان، ولم يحدث أن قدمت أي تقارير تفيد بهذه الادعاءات.

وأكد خياط أن هذه الحملة "لن تجد آذانا صاغية خاصة أن روسيا تدرك خلفياتها، وإذا ما طرحت هذه الشكوى على مجلس الأمن فلن يقبل بها الأعضاء الدائمون".

وأكد خياط أن "إسرائيل سبق أن استهدفت البنية التحتية، وقد تستغل هذه الظروف هذه المرة وفي هذه الأجواء المحتدمة في الشرق الأوسط وتقتنص الفرص لإرساء معادلات جديدة في المنطقة، لذا تعين على لبنان التصدي لهذه المحاولات معربا عن اعتقادة أن مجلس الأمن لن يستجيب لكنه قد يجتمع ولن تسمح روسيا والصين بمنح بطاقة بيضاء لتمرير الاتهامات الإسرائيلية".

كان لبنان قد اتهم إسرائيل بتهديد بنيته التحتية المدنية بعد أن أبلغت إسرائيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن إيران تستغل ميناء بيروت لتهريب أسلحة إلى جماعة حزب الله.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إنه في عام 2018 و 2019 "وجدت إسرائيل أن إيران وفيلق القدس شرعا في التحرك لاستغلال القنوات البحرية المدنية لاسيما ميناء بيروت".

وقالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي إن اللبنانيين يرون أن مثل هذه الادعاءات تمثل تهديدات مباشرة على السلام والبنية التحتية المدنية في لبنان.