الكشف عن اعترافات منفذي هجوم إربيل

كشف مجلس أمن إقليم كردستان العراق، اليوم، اعترافات منفذي هجوم إطلاق النار الذي وقع في مطعم "هوقباز" بمدينة أربيل يوم 17 تموز وأسفر عن مقتل دبلوماسي تركي واثنين من المواطنين.

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان في بيان أنه "في يوم الأربعاء الموافق 17-7-2019 وقع حادث إطلاق نار في مطعم بمدينة أربيل أدى إلى سقوط موظف في القنصلية التركية بأربيل، يدعى عثمان كوسه، واثنين من مواطني الإقليم هما ناريمان عثمان محمد علي، وبشدار رمضان صالح كضحايا".

وتابع البيان وفقا لموقع "السومرية" أن "قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب في إقليم كردستان تمكنت خلال فترة قصيرة جدا من اعتقال 6 أشخاص على صلة بالحادث بينهم ثلاثة مواطنين أتراك ومنهم المنفذ الرئيس للهجوم ويدعى "مظلوم داغ"، وثلاثة أشخاص من معاونيه والمساهمين في تنفيذ الحادث من مواطني إقليم كردستان إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين والمتورطين في الحادث وهم مطلوبون من الناحية القانونية ولا تزال التحقيقات معهم مستمرة".

ونوه المجلس إلى أنه "بحسب اعترافات المتهمين فإن الحادث إرهابي وأنه جرى التخطيط له منذ عدة أشهر من قبل مسؤول في حزب العمال الكردستاني يدعى فاتح (بوتان) في قنديل بهدف اغتيال موظف في القنصلية التركية وبالتالي زعزعة أمن إقليم كردستان وبحسب اعترافات المنفذ الرئيسي للحادث الإرهابي فإن المواطنين الاثنين من إقليم كردستان قتلا فقط بشبهة أنهما من حراس الدبلوماسي التركي".

وفي 20 تموز الجاري وبعد ثلاثة أيام فقط من وقوع الهجوم أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان إعتقال مظلوم داغ المسؤول الأول والقاتل الرئيسي في الحادث.

وفي ذات اليوم أيضا تم إلقاء القبض على أحد معاوني مظلوم داغ الذي يدعى محمد بيسكسز والملقب أيضاً بـ(دجوار، مامند، يوسف).