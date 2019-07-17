الرئاسة التركية تتوعد بالرد بعد مقتل أحد دبلوماسييها في أربيل

توعدت الرئاسة التركية بالرد على مقتل أحد دبلوماسييها في أربيل.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئاسة التركية قولها إنه "سيتم الرد بالشكل اللازم على هجوم أربيل الشنيع".

#عاجل | الرئاسة التركية: سيتم الرد بالشكل اللازم على هجوم #أربيل الشنيع وبدأت التدابير للعثور على مرتكبيه#تركيا pic.twitter.com/RMm3qYFErI — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 17, 2019

​وشددت الرئاسة التركية على أنها "بدأت التدابير للعثور على مرتكبيه".

وأكدت الخارجية التركية اليوم الأربعاء مقتل موظف بقنصليتها في إطلاق نار بأربيل.

وأضافت في بيان لها: نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم.

وأفادت معلومات، أوردتها شبكة "رووداو" الكردية، عن مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار، مشيرة إلى أن نائب القنصل العام التركي واثنين من مرافقيه بين الضحايا.

وذكرت الشبكة الكردية أن حادث إطلاق النار، وقع داخل مطعم في أربيل، وأوضحت أنه أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر، بينهم دبلوماسيون أتراك.

ونقلت الشبكة عن مراسلها في أربيل، أن عدد من الدبلوماسيين العاملين في القنصلية التركية، كانوا موجودين بموقع الحادث وأن أحد القتلى هو نائب القنصل التركي".

ولفتت الشبكة الإعلامية الكردية إلى أن قوات الأمن توافدت إلى موقع الحادث وقطعت الطرق القريبة من المطعم، الذي شهد وقوع الحادث".