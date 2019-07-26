الجيش اليمني يلحق خسائر بجماعة "أنصار الله" في الحديدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مقتل وإصابة عدد من عناصر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بهجوم في محافظة الحديدة غربي اليمن.

قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش، تم صد هجوم للحوثيين استمر ساعتين شرق الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، أسفر عن مقتل وإصابة عدد في صفوف الحوثيين.

وأشارت المصادر أن الحوثيين شنوا هجوما واسعا على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، بعدما دفعوا خلال الساعات الماضية بالمئات من مسلحيهم صوب المنطقة.

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت الأسبوع الماضي، توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، إلى اتفاق خلال الاجتماع المشترك الخامس للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة تضمن "تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن وبدعم من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

ومنذ إعلان الأمم المتحدة، في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، هدنة في محافظة الحديدة، تتبادل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، الاتهامات بقصف ومهاجمة مواقع الطرف الآخر، وخاصة في مناطق التماس بمدينة الحديدة وضواحيها.