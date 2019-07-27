عشرات الآلاف من الإيرانيين يصلون الأراضي السعودية... والسلطات تستقبلهم بالورود (صور)

وأضاف حشمت الله قرباني: "حتى الساعات الأخيرة من يوم الجمعة (26 تموز/ يوليو 2019) وهو اليوم التاسع عشر لإيفاد الحجاج إلى بيت الله الحرام، تم تسيير 181 رحلة طيران من مطارات إيران باستثناء مطار الإمام الخميني، تم خلالها نقل 44 ألفا و499 من الحجاج وكوادر الخدمة إلى الديار المقدسة".
استقبلت سلطات الحج السعودية مجموعة من الحجاج #الإيرانيين بالورود والحلويات عند دخولهم المدينة المنورة https://t.co/ara5MKBiKb pic.twitter.com/co8IYZ8Kqq— ارنا العربیة (@irna_arabic) July 24, 2019
وتابع: أن 17 مطارا نشطت في مجال الرحلات الجوية لنقل الحجاج، ولحد الآن، أنهت 12 مطارا منها عمليات نقل الحجاج إلى الديار المقدسة، وهي مطارات: يزد وزنجان، وأهواز، وساري، وكركان، وبيرجند، وزاهدان، وكرمانشاه، وبندر عباس، وبوشهر، ورشت، وكرمان، في حين أن المطارات الخمس المتبقية تواصل نقل الحجاج، وهي مطارات: مشهد، وأصفهان، وشيراز، وتبريز، وهمدان. كما أن رحلات نقل الحجاج ستبدأ خلال الأسبوع الجاري من مطار أرومية.
منسوبو الجوازات يرحبون بالحجاج الإيرانيين باللغة الفارسية (فيديو)— صحيفة تواصل (@twasulnews) July 22, 2019
https://t.co/hSK9twf3vD#الجوازات #الحجاج_الإيرانيين #حج1440 pic.twitter.com/aBLIW3D5Mp
وتابع: حتى الساعات الأخيرة من يوم أمس (الجمعة) تم تسيير 64 رحلة جوية من مطار الإمام الخميني تم خلالها نقل 15 ألفا و804 من الحجاج وكوادر الخدمة إلى الديار المقدسة. وبذلك يكون عدد الرحلات التي تم تسييرها حتى نهاية يوم 26 تموز/يوليو 2019، 245 رحلة جوية نقلت 60 ألفا و303 من الحجاج الإيرانيين وكوادر الخدمة إلى الديار المقدسة، مبينا أن 156 رحلة جوية توجهت إلى مطار المدينة المنورة، و87 رحلة جولة إلى مطار جدة.
رأي الحجاج الإيرانيين لدى وصولهم إلى السعودية pic.twitter.com/8mD8D0wD9F— #فهد ديباجي (@fahddeepaji1) July 26, 2019
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" استقبلت سلطات الحج السعودية مجموعة من الحجاج الإيرانيين بالورود والحلويات عند دخولهم المدينة المنورة.
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