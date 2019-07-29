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13:43 29 يوليو/ تموز 2019
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    ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    إيران تعلن كيف سترد على خطوة الإمارات وإشارة السعودية الأخيرتين

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    وصفت وزارة الخارجية الإيرانية تصريح سفير السعودية بالأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، بشأن إنهاء حرب اليمن بأنه "إشارة إيجابية"، مؤكدة أن "رد إيران سيكون إيجابيا عليه".

    ناقلات نفط عمانية تتجه إلى مضيق هرمز، 21 يوليو/ تموز 2019
    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    تصريحات سعودية تجاه إيران... إشارة تقارب أم تحذير؟
    وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، إن "رد إيران سيكون إيجابيا على أي إشارة سعودية إيجابية"، مشيرا إلى أن بلاده "دعت مرارا وتكرارا إلى حل القضايا بين دول المنطقة من خلال الحوار ومن دون شروط مسبقة"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

    وأعرب الموسوي عن "ترحيب طهران بأي جهود للتقريب بين الدول الإسلامية، لأنها تعتقد أن هناك مصالح كبرى مشتركة"، مضيفا أن "هذه المصالح تتطلب من دول المنطقة أن تضع خلافاتها جانبا، وهو أمر جيد بالنسبة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بحيث تمنع الدول الأخرى وبعض الأنظمة غير الشرعية من استغلال هذه الخلافات والاستفادة من هذه الفجوة".

    وكان السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، أكد أن "الرياض لا تريد أي حرب مع طهران في أي مكان"، مشددا على أن "أزمة اليمن آن لها أن تنتهي، وأن الرياض على استعداد لإقامة علاقات تعاون بين الدول العربية وإيران".

    في سياق متصل، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، خطوة الإمارات بسحب قواتها من اليمن بأنها تشكل خطوة إيجابية.

    وقال موسوي، إن "تغيير النهج، مهما كان السبب فيه، نعتبره أمرا إيجابيا وخطوة جيدة يمكنها أن تؤدي إلى الأمن والاستقرار وخفض التوترات التي تعتبر اليمن إحدى بؤرها.

    وأضاف أن "إيران ترصد هذه الخطوات بدقة وستساعد قدر ما تستطيع من أجل أن يتم اتخاذ المزيد من هذه الخطوات وتعميقها أكثر فأكثر، وستتخذ إيران الخطى في هذا المسار".

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    الكلمات الدلالية:
    الحرب في اليمن, الإمارات, اليمن, إيران, السعودية, عباس موسوي
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