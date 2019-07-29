تلاميذ أصيبوا باحتجاج مميت في السودان يتلقون العلاج في المستشفى

أفادت نقابة أطباء السودان الشرعية المرتبطة بالمعارضة إن أربعة تلاميذ وشخص بالغ قتلوا بالرصاص عندما فضت قوات الأمن احتجاج تلاميذ المدارس الثانوية في الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.

وأضافت النقابة، وهي من النقابات المهنية التي قادت احتجاجات على مدى أشهر ضد حكم عمر حسن البشير، أن عددا من الأشخاص أُصيبوا.

وعزلت قيادة الجيش، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردّي الأوضاع الاقتصادية.

🛑تعديل. ارتفع عدد الشهداء إلى أربعة شهداء و لا زلنا نتابع الأوضاع في الأبيض https://t.co/qbHb3SCRXH — نقابة اطباء السودان الشرعية (@sudanesdoctors1) July 29, 2019

ويدعو المتظاهرون إلى انتقال سريع للحكم المدني والقصاص للعشرات الذين قُتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات أرجاء السودان في 19 ديسمبر/ كانون الأول نتيجة أزمة اقتصادية.