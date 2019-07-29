"الحوثيون" يعلنون مهاجمة قاعدة الملك خالد في السعودية بعدد من الطائرات

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة عسير السعودية، بعدد من الطائرات المسيرة.

وبحسب موقع قناة "المسيرة" التابع للجماعة، قال متحدث القوات المسلحة إن سلاح الجو المسير استهدف بعملية واسعة قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في عسير بعدد من طائرات قاصف 2K.

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع مساء اليوم الاثنين إن عملية سلاح الجو المسير أصابت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بدقة عالية.

وأضاف أن عملية سلاح الجو المسير على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط تأتي ردًا على "العدوان المستمر والحصار الجائر وارتكاب الجرائم البشعة بحق أبناء شعبنا".

تجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو المسير نفذ أمس الأحد "عملية هجومية واسعة على مطار أبها الدولي جنوب السعودية مستخدما طائرات قاصف 2K الهجومية" بحسب "المسيرة".

تم استهداف قاعدة الملك خالد الجوية من قبل الحوثي #الحوثي_استطاع_تحييد_دفعاتنا_الجويه

والله وكبرت يا حوثي#قاعدة_الملك_خالد_الجوية_الان pic.twitter.com/VB8vuGuUUB — مساعد العسيري (@EwLXHLm2lbiekjg) July 29, 2019

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس الماضي اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة "​أنصار الله​"، من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إنه "لاصحة لما تبثه وسائل إعلام المليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية واصفا أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".