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    زوار خلال العرض الجوي في الكويت، 17 يناير/ كانون الثاني 2018

    الكويتيون ينفقون 36 مليون دولار يوميا على السفر

    © AFP 2019 / Yasser Al-Zayyat
    العالم العربي
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    كشفت إحصائية صادرة عن الطيران المدني الكويتي أن 275 ألف شخص يستعدون لقضاء عطلة عيد الأضحى في الخارج.

    وبحسب صحيفة "القبس الكويتية" فإن المواطن الكويتي من أكثر المواطنين في الخليج إنفاقا على السفر، رغم عدم حدوث زيادات نوعية في الرواتب منذ سنوات طويلة.

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    وقدمت الصحيفة قراءة لأرقام ميزان المدفوعات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، والتي كشفت أن الإنفاق في السفر لم يتأثر كثيراً بالأوضاع المالية العامة والخاصة التي سادت بعد عام 2014، عندما هبطت أسعار النفط. 

    وأشارت إلى أنه في المتوسطات العامة يبلغ الإنفاق اليومي على السفر أكثر من 36 مليون دولار، ويشمل ذلك كل أبواب السياحة والترفيه والتسوق وغيرها من النفقات التي يصرفها الكويتي في الخارج.

    وأشارت الصحيفة إلى أن رقم 36 مليون دولار يشمل أيضاً نفقات دراسية وعلاجية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن جانب الإنفاق السياحي البحت هو الطاغي خاصة في فصل الصيف.

    وتحدثت "القبس" عن دراسات سابقة لمنظمة السياحة العالمية تقول إن الكويتي ينفق سنوياً %11 من دخله على السياحة والسفر والترفيه، ومقارنة مع دول خليجية أخرى يأتي الكويتي في المرتبة الأولى في المعيار المذكور، أي نسبة الإنفاق على السفر إلى متوسط الدخل، ويأتي بعده السعودي بمتوسط %7، ثم القطري %5.7، والإماراتي %4.6، والعُماني %3.3، والبحريني %2.1.

    وتؤكد دراسة أخرى أن الكويتي ينفق 7 مرات ما ينفقه أي سائح عالمي آخر في المتوسط العام.

    ويبلغ متوسط إنفاق الكويتي في السفرية الواحدة نحو 2910 دولارات (881 ديناراً)، أي أعلى من المتوسط الذي ينفقه الخليجي والبالغ 1770 دولاراً.

    وأشارت إلى أن %40 من الخليجيين عموماً والكويتيين خصوصاً الذين يزورون أوروبا ينفق الواحد منهم 10 آلاف دولار (3030 ديناراً)، لافتة إلى أن البلاد الأكثر استقطاباً هي بريطانيا وفرنسا.

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