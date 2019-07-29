قوات الوفاق الليبية تنفيذ 4 طلعات جوية ضد مواقع الجيش الليبي جنوب طرابلس

وقال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، في بيان نشر على صفحة عملية "بركان الغضب" على موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين 29 يوليو / تموز: "سلاح الجو الليبي نفذ اليوم أربع طلعات قتالية، استهدفت قوات حفتر".

وتابع: "تم الهجوم في محيط مثلث عين زارة بضواحي طرابلس، وخطوط إمداد لها في محيط مزدة الواقعة إلى الجنوب من العاصمة الليبية".

تأتي الهجمات بالتزامن مع تعرض مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، لضربات جوية نفذتها قوات الجيش الوطني الليبي، في الوقت الذي لا تزال فيه الاشتباكات مستمرة بين قوات الجيش الوطني والقوات الموالية لحكومة الوفاق، في محيط العاصمة طرابلس.

وأعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في وقت سابق اليوم الاثنين، إسقاط طائرة تركية مسيرة، في ضواحي العاصمة طرابلس.

وذكر ذلك المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، على "فيسبوك"، اليوم الاثنين 29 يوليو / تموز.

وقالت إن القوات المسلحة العربية الليبية، قامت بإسقاط طائرة تركية مسيرة شمال العزيزية بضواحي طرابلس.

يتبع...