المبعوثة الأممية إلى العراق تشيد بدور روسيا في استعادة أطفال مقاتلي "داعش" من العراق

أشادت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، بالدور الروسي في إعادة أطفال مقاتلي تنظيم "داعش" من العراق.

موسكو - سبوتنيك. وقالت بلاسخارت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بعد لقائها مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "هناك عدد من البلدان التي لا ترغب حقًا أو لا تزال مترددة في استعادة رعاياها المنتسبين إلى "داعش"، أما روسيا فتعد مثالاً للاستثمار في إعادة الأطفال الروس إلى وطنهم".

وأشارت بلاسخارت إلى أنها بحثت مع لافروف كيفية محاكمة مقاتلي "داعش" العائدين، وتحديداً ما إذا كان ينبغي محاكمتهم في بلدانهم أو في العراق أو أمام محكمة دولية. وأشارت إلى أن لافروف قال إن روسيا "لن تؤيد" الخيار الأخير.

وأوضحت بلاسخارت: "لقد أظهرت روسيا نفسها للعراق كشريك موثوق به للغاية. كانت روسيا حريصة لفترة طويلة على خلق الاستقرار، أو على المساهمة في الاستقرار في العراق، والتي بالنسبة لي، بصفتي الحالية، ذات أهمية حاسمة".

كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد استقبل مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، يوم أمس الاثنين، حيث بحثا سبل تقديم المساعدة إلى السلطات العراقية لتحقيق المصالحة الوطنية.