"أنصار الله" تعين محمد الحوثي عضوا في مجلس الشورى

عينت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، القيادي البارز في الجماعة محمد على الحوثي في مجلس الشورى.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، أن "رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أصدر قرارا رقم (145) لسنة 2019، بتعيين محمد على الحوثي عضوا في مجلس الشورى" بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه عضوا في المجلس السياسي الأعلى.

ويشغل الحوثي منصب رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله" منذ 6 فبراير 2015.

وكان المجلس السياسي الأعلى قرر خلال اجتماع له برئاسة مهدي المشاط في 17 مارس الماضي، ضم محمد الحوثي والقيادي الجنوبي في تنظيم المؤتمر الشعبي العام، أحمد غالب الرهوي، إلى عضوية المجلس.