البرهان يحسم أمر وجود القوات السودانية في اليمن ومفاجأة بشأن انسحاب الإمارات

حسم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أمر وجود القوات السودانية، التي تشارك ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في الحرب على جماعة "أنصار الله" في اليمن.

وأكد البرهان، في مقابلة مع التليفزيون السوداني، أن "قوات بلاده باقية في اليمن، مشيرا إلى أنها هناك بموجب اتفاقية مع التحالف السعودي الإماراتي".

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن "الإمارات لم تنسحب من اليمن وهناك إعادة انتشار وتموضع"، لافتا أيضا إلى أن قوات بلاده لم تنسحب من الساحل الغربي لليمن، نافيا ما تردد من أنباء عن قيام القوات السودانية بملء فراع القوات الإماراتية في اليمن.

وكان المتحدث باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، أعلن أن القوات السودانية انسحبت من بعض مناطق تمركزها غربي اليمن.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن الدباش قوله، إن "القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي، انسحبت من 3 مناطق كانت تتواجد فيها، إلا أنه لم يحددها".

تأتي هذه التطورات عقب انسحاب جزئي للقوات الإماراتية من الساحل الغربي، إثر عملية توزيع جديدة لقواتها في بعض المناطق اليمنية، وفق وسائل إعلام إماراتية.

ويشارك السودان في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات، منذ مارس/ أذار 2015، ولم يعلن السودان عن عدد قواته المشاركة في الحرب، لكنه أعلن أنه مستعد لإرسال 6 آلاف مقاتل إلى اليمن.