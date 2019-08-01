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14:36 01 أغسطس/ أب 2019
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    لقاء أستانا حول سوريا في نورسلطان

    محلل سياسي: محادثات أستانا قد تشهد تشكيل وعمل اللجنة الدستورية حول سوريا

    © Sputnik . Sputnik
    العالم العربي
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    قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور عمار قناة، إن أبرز الملفات المعلنة في الجولة الثالثة عشرة من محادثات أستانا، التي تنطلق الخميس، في العاصمة الكازاخية نور السلطان، هو ملف اللجنة الدستورية الذي يشهد بعض التعقيدات، معربا عن أمله أن تتوصل المحادثات لتشكل عمل اللجنة الدستورية.

    وأشار خلال تصريحاته لراديو "سبوتنيك" إلى أن من أبرز الملفات أيضا "والتي بدأ تفعيلها هي عملية تبادل الأسرى"، لافتا إلى أنه "طرأت ملفات جديدة أو قديمة بدون حلول مثل ملف إدلب وملف شرق الفرات والمنطقة الأمنة التي يتفاوض عليها الجانب التركي والأمريكي في ظل التصعيد المتبادل بينهما".

    نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف
    © Sputnik . Maxim Blinov
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    وذكر أن "هناك محاولة تشكيل قوة أوروبية أو دولية جديدة لملء الفراغ بعد انسحاب القوات الأمريكية".

    وعن إمكانية حسم الخلافات حول تشكيل اللجنة الدستورية في هذه الجولة، بيّن أنه "كانت هناك بعض الليونة من جميع الأطراف بعد الجولات السابقة، ومن الممكن جدا أن تكون إحدى مخرجات أستانا 13 هو البدء في تشكيل وعمل اللجنة الدستورية لأنها الآلية الوحيدة أمام الجميع للبدء في العملية السياسية".

    وقال أستاذ العلوم السياسية، إن العمليات العسكرية والتقدم الميداني الذي يحققه الجيش السوري في ريف حماة الشمالي، "يعود إلى عدم تمكن الطرف التركي من تطبيق اتفاقية سوتشي وهي عزل التنظيمات الإرهابية وغيرها من منطقة إدلب بعد انتهاء المدة التي مُنحت للطرف التركي لإنهاء الملف"، مؤكدا أن "التصعيد العسكري هو أحد أدوات الضغط لتفعيل وتسريع العملية السياسية".

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    الكلمات الدلالية:
    تركيا, سوريا, أخبار, أستانا
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