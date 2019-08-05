عزوف 600 ألف سعودي عن السياحة في الخارج... ما السبب

ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن إحصاءات سياحية كشفت أخيرا أن 600 ألف سعودي عزفوا عن السفر إلى الخارج مقارنة بالعام الماضي.

ووصفت الإحصاءات السائح السعودي بأنه "الأكثر إنفاق على مستوى العالم"، وقال خبير سياحي في تصريح تلفزيوني، إن "السنوات المقبلة ستشهد نموا كبيرا في صناعة قطاع الترفيه والسياحة المحلية كأحد الأهداف الرئيسة لـ"رؤية المملكة 2030" لتنمية الاقتصاد المحلي بتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل سنوي".

وتوقع المتخصص في المجال السياحي، أنه "في السنوات الخمس المقبلة لن يخلو منزل في السعودية من موظف يعمل في قطاع السياحة والترفيه، لأهميته"، ورأى أن مشروع " نيوم " في المملكة سيكون "مرحلة جديدة ومفصلية في تاريخ السياحة في المنطقة".

وسجل الخبير السعودي أن "الفنادق في المملكة قبل خمس سنوات كانت موجودة بأعداد خجولة، وبعد الترتيبات والتنظيمات حصل نمو كبير فيها"، مضيفا أن أكثر من 1800 غرفة جديدة ضمن 187 فندقا من فئات خمس نجوم وأربع نجوم وثلاث نجوم، ستفتتح في عام 2020.

ووفق تقرير إحصائي صدر في أبريل/نيسان الماضي، فإن الإنفاق السياحي على السياحة الداخلية في المناطق السعودية بلغ 46 مليار ريال عام 2018، بينما بلغ الإنفاق على السياحة الوافدة للمملكة 75 مليار ريال في ذات العام، بإجمالي قدره 121 مليار ريال، ما يعكس حجم الصناعة والحركة السياحية في السعودية مؤخرا.

بالتزامن مع ذلك، كشفت إحصائية صادرة عن مركز "ماس" للمعلومات والأبحاث السياحية التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة "انخفاض إجمالي الرحلات السياحية خلال الـ6 أشهر الماضية إلى 10.2 مليون رحلة سياحية مقارنة بـ 10.8 ملايين رحلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض 5% بواقع 600 ألف رحلة".