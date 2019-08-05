الدفاع الروسية تنفي وقوع إصابات أو أضرار مادية في قاعدة "حميميم"

أكدت الدفاع الروسية أن المسلحين أطلقوا 3 قذائف من الراجمات نحو قاعدة "حميميم" الروسية بسوريا، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية في القاعدة.

وقالت الدفاع "يوم 5 أغسطس نحو الساعة 14:30 سجلت وسائل مراقبة الجو التابعة لقاعدة حميميم إطلاق قذائف من الراجمات من الناحية الشمالية من المطار باتجاه القاعدة. ولا توجد أية إصابات أو أضرار مادية في القاعدة الروسية".

وتابع البيان "حسب معطيات هيئات الأمن السورية، فإن قذائف المسلحين سقطت في بلدة رويسة عفيف ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين".

وفي وقت سابق، أعلن مصدر عسكري سوري عن استهداف قاعدة حميميم الجوية بمجموعة من القذائف الصاروخية سقطت في محيط القاعدة ونجم عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري، اليوم الاثنين، استئناف العمليات القتالية في إدلب، والرد على اعتداءات الجماعات المسلحة، بعد أن اتهمت المجموعات المسلحة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

ويوجد في محافظة إدلب أكثر من عشرة تشكيلات مختلفة، أكبرها "الجبهة الوطنية للتحرير" والجماعة الإرهابية "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا). إجمالا، وفقًا لبيانات مختلفة، يوجد نحو 30 ألف مسلح في محافظة إدلب، بمن فيهم المرتزقة الأجانب.