رئيس الحكومة اليمنية: تصعيد الحوثيين هروب من استحقاقات السلام

قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، إن التصعيد الأخير لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مؤشر واضح على تهربها من استحقاقات السلام، ومحاولة إيرانية لمواجهة عزلتها وإيهام المجتمع الدولي بقدرتها على تهديد المصالح الحيوية في المنطقة والعالم.

القاهرة– سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقاء جمع عبد الملك والسفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، في الرياض اليوم الاثنين، وحسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن.

وأضاف عبد الملك أن "ميليشيا الحوثي باتت تدرك أن استقوائها بالسلاح والدعم الإيراني لم يعد كافيا لبقاء مشروعها المرفوض من الشعب اليمني، وتعمل جاهدة على استغلال الجرائم الإرهابية التي ترتكبها في شق الصف الوطني وتمزيق النسيج الاجتماعي".

وأكد "عزم الحكومة اليمنية و التحالف بقيادة السعودية ومشاركة فاعلة من الإمارات، المضي بثبات نحو القضاء على مشروع إيران في اليمن واستكمال إنهاء تمرد وكلائها من مليشيا الحوثي".

وأشار إلى "أن الحكومة تعمل وبالتنسيق مع قيادات التحالف على إيقاف الانتهاكات في عدن ضد مواطنين أبرياء بدوافع مناطقية عقب الهجمات الارهابية المتزامنة".

ووفقاً لوكالة "سبأ"، تطرق اللقاء إلى "تصعيد الحوثيين باستمرار استهداف المنشآت المدنية في السعودية".

من جانبه، جدد السفير الأمريكي، "إدانة الأعمال الإرهابية التي حدثت مؤخراً في عدن واستنكارها للتصرفات الحوثية وعمليات التصعيد التي تمارسها".

كما أكد "الالتزام باستمرار دعم الشرعية اليمنية ومساندة جهودها في تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، بوقت سابق من اليوم عبر الناطق باسم القوات المسلحة في صنعاء العميد يحيى سريع، تنفيذ عمليات واسعة بطائرات مُسيرة باتجاه كل من مطار أبها الدولي، وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، ومطار نجران، بعدد كبير من طائرات قاصف المسيرة.