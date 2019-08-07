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21:54 07 أغسطس/ أب 2019
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    المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري

    الجيش الليبي يعلن تفاصيل تدمير طائرة الشحن الأوكرانية القادمة من أنقرة

    © Sputnik . Vladimir Trefilov
    العالم العربي
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    كشف الجيش الليبي، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل تدمير طائرة الشحن العسكري الأوكرانية القادمة من أنقرة.

    بنغازي – سبوتنيك. أكد الجيش الليبي استهداف طائرة شحن أوكرانية تحمل تقنية دفاع عسكري في مطار مصراتة فجر أمس الثلاثاء، لافتا إلى أن تكلفة حمولة طائرة الشحن نحو 900 مليون دولار أمريكي.

    سلاح الجو الليبي
    © AFP 2019 / Mahmud Turkia
    مصدر عسكري: طائرات الجيش الليبي تستهدف مقاتلة "إل-39" في الكلية الجوية بمصراتة
    وقال الناطق الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء "سلاح الجو الليبي قام بتدمير طائرة الشحن من طراز إيلوشين أمس الثلاثاء في مطار مصراتة في القاعدة الجوية العسكرية".

    وأكد الناطق باسم الجيش الليبي "القيادة العامة للجيش الليبي تتابع منذ فترة حركة الطيران في مطار مصراتة".

    وأضاف المسماري "لاحظنا بشكل كبير هبوط طائرات وإقلاعها من أنقرة إلى مصراتة ومن مصراتة إلى أنقرة".

    ومضى بقوله "طائرة إيلوشين عند استهدافها كانت تقوم بتنزيل الحمولة، واستهدفها سلاح الجو الليبي على الأرض أثناء إنزال الحمولة التي كانت داخلها، وهناك من يقول إنها حمولة أدوية ومساعدات، ولكن في الحقيقة نعلم أنها تحمل مواد عسكرية تركية".

    وأوضح المسماري "طائرة إيلوشين أوكرانية الصنع ومستأجرة، كانت قادمة من تركيا إلى مصراتة".

    ولفت المسماري

    "كانت تحمل شحنة كبيرة جدا، وقد كلفت جماعة الإخوان المسلمين حوالي 900 مليون دولار بالإضافة إلى إصابة طاقم الطائرة، حيث كانت تحمل تقنية دفاع جوي لمطار مصراتة، ومواد عسكرية أخرى، لذلك قمنا بقصفها أثناء هبوطها مباشرة لأننا كنا نعلم ماذا تحمل الطائرة على متنها".

    في سياق متصل، أكد الناطق الرسمي باسم الجيش أن "الأوضاع في محاور القتال بالعاصمة طرابلس تشهد هدوءا حذرا".

    وشدد المسماري على أن "سلاح الجو الليبي يقوم بين الحين والآخر باستهداف بعض المواقع للمليشيات المسلحة".

    وقال المسماري "قواتنا المسلحة جاهزة لتنفيذ أوامر القيادة العامة للجيش الليبي".

    وأكد المسماري أن "قواتنا المسلحة أوضاعها ممتازة جدا على جميع المستويات سواء في الإمدادات العسكرية والتنفيذية والخطط العسكرية والتعليمات، بحسب أوامر القائد العام وكل الهيئات العسكرية التابعة للجيش تقوم بعملها على أكمل وجه، وسوف يكون لها دور كبير في معركة الحسم التي ستكون قريبة جدا".

    وأضاف المسماري

    "الوحدات العسكرية لا تزال تتمركز في مواقعها مع بعض الضربات الجوية المستمرة، وهناك متابعة واستطلاع جوي تقوم به مقاتلاتنا الجوية لمنع أي عمليات التفاف أو مناورة للعدو تجاه قواتنا المسلحة على الأرض".

    وتابع المسماري "نود أن نقول لجماعات الإخوان المسلمين بأن تحركاتكم وخططتكم نعلمها جميعها، وسوف تكون ضرباتنا قاسية، وننبهكم من استخدام أي مقر مدني أو موقع عسكري تتمركزون به لأنها ستكون هدفاً لقواتنا الجوية".

    وأكد المسماري "الطائرة التي استهدفت اليوم الأربعاء في الكلية الجوية بمدينة مصراتة كانت تقوم بقصف مواقع مدنية وأخرى عسكرية، تتمركز بها قوات الجيش الوطني الليبي في طرابلس"، مؤكدا "سلاح الجو الليبي استهدفها اليوم بعد تنفيذها غارة جوية على قواتنا في تخوم طرابلس واستهدفت عند عودتها إلى مطار مصراتة".

    طائرة إيل-76إم دي-90أ
    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    الخارجية الأوكرانية: طائرات الجيش الليبي تدمر طائرة نقل أوكرانية من طراز "إيل-76"
    وكان الجيش الليبي قد أعلن اليوم تدمير طائرة نقل عسكري في مصراتة بغارات جوية نفذها في الـ24 ساعة الماضية.

    ونقلت وسائل إعلام أن الطائرة التي استهدفها سلاح الجو التابع للجيش الوطني من طراز "إيلوشين 76" العسكرية.

    وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن إصابة أحد أفراد طاقم طائرة نقل "إيل-76" أوكرانية خلال قصف مطار مصراتة في ليبيا.

    وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة "أو أن إي أ إن": "نتيجة للقصف، دمر ذيل الطائرة، وأصيب أحد أفراد طاقم الطائرة بجروح طفيفة، واحترقت وثائق سفر قبطان الطائرة. وتم إجلاء أفراد طاقم الطائرة بالكامل إلى مكان آمن".

    وأشار البيان إلى أن إدارة الخدمة القنصلية بوزارة الخارجية وسفارة أوكرانيا في تونس، تقومان بالتعاون مع مشغل الطائرة، بتأمين اتصال مع طاقم الطائرة وتقديم المساعدة اللازمة.

    وتتواصل منذ أبريل/ نيسان الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، حيث قُتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

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    طائرة الشحن التي استهدفها الجيش الليبي في مصراتة اليوم يرجح أنها تركية 
    الخارجية الأوكرانية: طائرات الجيش الليبي تدمر طائرة نقل أوكرانية من طراز "إيل-76"
    مصدر عسكري: طائرات الجيش الليبي تستهدف مقاتلة "إل-39" في الكلية الجوية بمصراتة
    الكلمات الدلالية:
    مصراتة, الجيش الليبي, المسماري, تركيا, أوكرانيا, ليبيا
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