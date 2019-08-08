الدفاع اليمنية تدعو الوحدات العسكرية إلى التصدي لجميع الأنشطة المخالفة للقانون

وجه وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدسي، اليوم الخميس، الوحدات العسكرية في كافة المحافظات اليمنية بالتصدي لأية ممارسات خارجة عن النظام والقانون.

القاهرة - سبوتنيك. دعا الوزير في اتصال هاتفي مع قادة المناطق العسكرية في مختلف المحافظات اليمنية المحررة، إلى التصدي لجميع الأنشطة المخالفة للقانون، وذلك عقب الاشتباكات التي شهدتها مدينة عدن بين قوات الجيش وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محيط قصر المعاشيق.

وقال المقدسي "المؤسسة الدفاعية ملتزمة بمسؤولياتها الدستورية والوطنية في حماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة والمنشآت الحيوية".

© REUTERS / FAWAZ SALMAN نائب رئيس "الانتقالي الجنوبي" اليمني: لن نستهدف سوى الإرهابيين في قصر معاشيق أن "القوات المسلحة والشعب اليمني تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبد ربه منصور هادي، يخوضون معركة وطنية فاصلة مع المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران ويقدمون في سبيل ذلك تضحيات جسيمة".

وشدد على "أهمية الحفاظ على تلك المكتسبات وما تحقق من انتصارات، وعدم السماح للمشاريع الفوضوية التي تهدف لحرف مسار المعركة الأساسية وتصب في خدمة المليشيا الحوثية والجماعات الإرهابية".

كما ثمن المقدسي مواقف دول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية في مساعدة الشعب اليمني على استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة بناء القوات المسلحة اليمني.