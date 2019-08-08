الدفاع اليمنية تدعو الوحدات العسكرية إلى التصدي لجميع الأنشطة المخالفة للقانون

القاهرة - سبوتنيك. دعا الوزير في اتصال هاتفي مع قادة المناطق العسكرية في مختلف المحافظات اليمنية المحررة، إلى التصدي لجميع الأنشطة المخالفة للقانون، وذلك عقب الاشتباكات التي شهدتها مدينة عدن بين قوات الجيش وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محيط قصر المعاشيق.
وقال المقدسي "المؤسسة الدفاعية ملتزمة بمسؤولياتها الدستورية والوطنية في حماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة والمنشآت الحيوية".
وشدد على "أهمية الحفاظ على تلك المكتسبات وما تحقق من انتصارات، وعدم السماح للمشاريع الفوضوية التي تهدف لحرف مسار المعركة الأساسية وتصب في خدمة المليشيا الحوثية والجماعات الإرهابية".
كما ثمن المقدسي مواقف دول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية في مساعدة الشعب اليمني على استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة بناء القوات المسلحة اليمني.
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