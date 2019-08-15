"نريد المساعدة"... الحوثي يوجه طلبا عاجلا إلى إيران

دعت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إيران إلى التكفل بدفع مرتبات الموظفين في اليمن المتوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال عضو المجلس السياسي للجماعة، محمد علي الحوثي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "إذا كان لدى إيران القناعة التامة بدعمنا فنتمنى أن يكون هذا الدعم مخصصا لدفع مرتبات الموظفين الشهرية في اليمن".

٢)الاخ رئيس الوفد

اذا كان لدى الاجهزة الرسمية الايرانية القناعة التامة بدعمنا باليمن

فنتمنى ان يكون في الجانب الانساني وعلى رأس هذا الجانب مرتبات الموظفين الشهرية في الجمهورية اليمنية

وبامكان الحكومة ان تخصص الوسيط لهذا الجانب الامم المتحدة

وهذا هو العمل المجدي والضروري باليمن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 14, 2019

وأضاف الحوثي، في تغريدة ثانية: "نحن لا نرغب في إبرام اتفاق علني مع إيران مثلما فعلت الإمارات الفارسية، حتى إذا دعا العرب إلى عاصفة لتحالف عربي أمريكي بريطاني ضد الإمارات لا تجد الإمارات أي مبرر أمامهم لتبرير اتفاقها العلني مع إيران".

الأخ رئيس الوفد المفاوض:

نحن لا نرغب بإبرام اتفاق علني مع #إيران مثلما فعلت الإمارات الفارسية، حتى إذا دعى العرب إلى عاصفة لتحالف عربي أمريكي بريطاني ضد الإمارات لا تجد #الإمارات أي مبرر أمامهم لتبرير اتفاقها العلني مع إيران، كونكم لم تتفقوا على شيئ كما فعلت الإمارات الرافضية

١_٢ — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 14, 2019

​ويزور وفد حوثي برئاسة ناطق الجماعة محمد عبد السلام، إيران، وأعلن الحوثيون عن لقاءات للوفد مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمرشد الأعلى علي خامنئي.