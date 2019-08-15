"نريد المساعدة"... الحوثي يوجه طلبا عاجلا إلى إيران

وقال عضو المجلس السياسي للجماعة، محمد علي الحوثي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "إذا كان لدى إيران القناعة التامة بدعمنا فنتمنى أن يكون هذا الدعم مخصصا لدفع مرتبات الموظفين الشهرية في اليمن".
٢)الاخ رئيس الوفد— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 14, 2019
اذا كان لدى الاجهزة الرسمية الايرانية القناعة التامة بدعمنا باليمن
فنتمنى ان يكون في الجانب الانساني وعلى رأس هذا الجانب مرتبات الموظفين الشهرية في الجمهورية اليمنية
وبامكان الحكومة ان تخصص الوسيط لهذا الجانب الامم المتحدة
وهذا هو العمل المجدي والضروري باليمن
وأضاف الحوثي، في تغريدة ثانية: "نحن لا نرغب في إبرام اتفاق علني مع إيران مثلما فعلت الإمارات الفارسية، حتى إذا دعا العرب إلى عاصفة لتحالف عربي أمريكي بريطاني ضد الإمارات لا تجد الإمارات أي مبرر أمامهم لتبرير اتفاقها العلني مع إيران".
الأخ رئيس الوفد المفاوض:— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 14, 2019
نحن لا نرغب بإبرام اتفاق علني مع #إيران مثلما فعلت الإمارات الفارسية، حتى إذا دعى العرب إلى عاصفة لتحالف عربي أمريكي بريطاني ضد الإمارات لا تجد #الإمارات أي مبرر أمامهم لتبرير اتفاقها العلني مع إيران، كونكم لم تتفقوا على شيئ كما فعلت الإمارات الرافضية
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ويزور وفد حوثي برئاسة ناطق الجماعة محمد عبد السلام، إيران، وأعلن الحوثيون عن لقاءات للوفد مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمرشد الأعلى علي خامنئي.
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