اليمن.. رئيس الحكومة يوجه بعدم التعامل مع أي تعليمات من المجلس الانتقالي

وجه رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور معين عبد الملك، يوم الخميس، وزراء حكومته ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات بعدم السماح بالتعامل مع المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر على العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، شدد عبدالملك، في توجيهه للمسؤولين على "ضرورة مضاعفة الجهود في التعامل مع التحديات القائمة أمام انتظام سير مهام الأجهزة المركزية والمحلية الخاضعة لإشرافهم وضمان التأكد من الالتزام التام بإدارتها بصورة قانونية".

وكالة سبأ: رئيس الوزراء يوجه وزراء حكومته ومحافظي المحافظات ورؤساء المؤسسات والهيئات بعدم التعامل مع أي تعليمات صادرة عن كيانات أو جهات غير قانونية #سهيل #اليمن pic.twitter.com/rbkatJ7gYV — قناة سهيل الفضائية (@suhailchannel) August 15, 2019

وحمّل رئيس حكومة اليمن، "الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات كامل المسؤولية عن حدوث ذلك"، مؤكداً أنه "لن يعتد بأي إجراء مخالف للقوانين المنظمة لإدارة شؤون الوظيفة العامة".

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، رسميا توليه إدارة شؤون محافظات جنوب اليمن.

وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرت السبت الماضي، على العاصمة المؤقتة عدن بعد إحكامها قبضتها على القصر الرئاسي ومعسكرات الجيش اليمني ومقر الحكومة، إثر مواجهات مع الجيش استمرت أربعة أيام خلفت نحو 40 قتيلا و260 جريحا، حسب الأمم المتحدة.