"أنصار الله" تهاجم مطار أبها السعودي وتعطل حركة الملاحة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، شن هجمات بطائرات مُسيرة مفخخة على مطار أبها الدولي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن "سلاح الجو المسير ينفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف "كا 2" على مواقع حساسة في مطار أبها الدولي".

وأضاف أن "العمليات أصابت أهدافها بدقة عالية وبشكل مباشر، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية".

وأشار إلى "أن الاستهداف في إطار الرد على جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق شعبنا وغاراته الجوية التي كان آخرها 15 غارة جوية خلال الساعات الماضية".

وكان الحوثيون قد أعلنوا تنفيذ عمليات واسعة بطائرات مُسيرة باتجاه كل من مطار أبها الدولي، وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، ومطار نجران، بعدد كبير من طائرات قاصف " كا2" المسيرة.

هذا وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.