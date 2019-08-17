سر زيادة تسليح مصر.. مع أي جيش ستكون الحرب المقبلة (فيديو)

يرى مؤسس "المجموعة 73 مؤرخين" أحمد زايد، أن التهديدات التي تواجه مصر عسكريا كبيرة، متهما والولايات المتحدة بسعيها لإسقاط مصر بشتى الطرق وتحويلها إلى دويلات.

وأوضح زايد في مقطع فيديو قام بنشره، أنه عقب ثورات "الربيع العربي"، أطلقت مصر خطة لإعادة بناء الجيش من البداية عن طريق تغيير الاستراتيجية عبر تنويع مصادر السلاح وعدم الاعتماد على الأسلحة الأمريكية فقط، كون واشنطن كانت تتحكم في تصدير الأسلحة إلى مصر.

وتابع "مصر اتجهت إلى المعسكر الشرقي المتمثل في روسيا والصين، لتطوير القوات المسلحة والهدف من ذلك هو البقاء وراء إسرائيل بخطوة أو خطوتين وليس 20 خطوة متأخرة كما كان الأمر في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، لأن أمريكا تريد أن تكون إسرائيل متفوقة على الجيوش العربية كلها وحتى إذا كانت هذه الجيوش متحدة".

ويزعم زايد أن مصر مهددة من الجهات الأربع، موضحا أن التاريخ شاهد على ذلك منذ عهد جمال عبد الناصر حتى الآن، مشددا على أن حرب مصر القادمة مع إسرائيل، كونها العدو الأول للقاهرة رغم جميع الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

وأتم زايد "طالما العلم الإسرائيلي فيه الخطين باللون الأزرق من النيل إلى الفرات ستبقى إسرائيل هي العدو الأول لمصر، ونثق تمام بأن الحرب القادمة ستكون معهم، ويجب أن يكون الجيش المصري قويا ولا يعتمد على أي دولة أخرى".

وزادت عمليات تدفق الأسلحة إلى الشرق الأوسط في الوقت الذي تشهد المناطق الأخرى من العالم انخفاضا في حجم التسلح.

واردات مصر من الأسلحة والتي تعد ثالث أكبر مستورد للأسلحة في الفترة من 2014 إلى 2018، زادت بثلاثة أضعاف، أي بنسبة 206 بالمئة مقارنة بالفترة من 2009 إلى 2013.

أما إسرائيل، فقد ارتفعت وارداتها من الأسلحة 354 بالمئة، خلال نفس الفترات.