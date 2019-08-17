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13:21 17 أغسطس/ أب 2019
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    مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة

    دبي تستقبل أكثر من 8 ملايين زائر في النصف الأول من العام الجاري

    CC0 / Pixabay
    العالم العربي
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    أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي استقبال أكثر من 8 ملايين زائر، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو فاقت 3 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

    دبي، الإمارات العربية المتحدة
    © Photo/ Public domain
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    القاهرة– سبوتنيك. وبحسب الموقع الرسمي لحكومة دبي، اليوم السبت، فإن هذه الأرقام "تعكس الدور الأساسي لقطاع السياحة في تحقيق النمو الاقتصادي للإمارة بشكل عام؛ من خلال مساهمته الكبيرة في دفع عجلة إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2020."

    وقال المدير العام للدائرة سعادة المري "يعد قطاع السياحة أحد الركائز الأساسية لنمو وتنويع الموارد الاقتصادية في دبي، ونقيس نجاحنا بمدى قدرتنا على التقدم نحو تحقيق هدفنا والارتقاء بمكانة دبي لجعلها في طليعة المدن الأكثر زيارة في العالم".

    واحتفظت الهند بالموقع الأول على قائمة الأسواق الرئيسية بعدد زوار بلغ 997 ألفا، وذلك على الرغم من تقليص القدرة الاستيعابية لرحلات الطيران من الهند، وتقلبات العملة المحلية.

    وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 2 بالمئة على أساس سنوي، بعدد زوار بلغ 755 ألف زائرا.

    احتفظت المملكة المتحدة بمركزها الثالث بعدد زوار بلغ 586 ألف زائر، على الرغم من توجه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي وانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي، ما أثر على حركة المسافرين من هذا البلد.

    وتواصل دبي استقطاب الزوار الصينيين بأعداد متنامية، حيث وصلت نسبة الزيادة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 11 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي؛ وبلغ عدد الزوار من هذا البلد حوالي 501 ألفا.

    وجاءت سلطنة عمان في المركز الخامس، حيث حققت زيادة قوية بنسبة 28 بالمئة، مع عدد زوار وصل إلى 499 ألفا.

    وتمكنت دبي من الحفاظ على جاذبيتها بالنسبة للزوار الروس، حيث جاءت روسيا في المركز السادس بنحو 375 ألفا، وذلك استكمالاً للنجاحات التي تحققت في عام 2018 بناءً على ما تم طرحه من إجراءات مُيَسّرة للحصول على تأشيرة دخول لمواطني روسيا الاتحادية.

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