Widgets Magazine
تسجيل
21:41 19 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    الطيران السوري يقصف أهدافا للإرهابيين في الرقة

    إيقاف الرتل التركي و"رسائل النار"... ما هي سيناريوهات المواجهة في إدلب

    © AFP 2019 / Mohammad Al-Hussein
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 30

    أعلنت أنقرة اليوم الإثنين أن غارات جوية استهدفت رتلا عسكريا تركيا كان يتحرك لتأمين الإمداد لنقطة المراقبة التركية رقم 9، بدورها ردت دمشق متهمة تركيا بدعم التنظيمات المسلحة في خان شيخون وأعلنت أنها ستواصل القضاء على الإرهابيين وتحرير كل شبر من سوريا.

    شهد سير المعارك على محاور إدلب وحماة اليوم تطورا نوعيا، حيث أوقف سلاح الجو بالقوة النارية رتلا عسكريا تركيا عند معرة النعمان كان يتجه جنوبا، وقالت الحكومة السورية أن الرتل التركي هدفه دعم الجماعات المسلحة وأوضحت أنها مستمرة بعمليتها العسكرية في إدلب، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الرتل كان هدفه دعم نقطة المراقبة التركية التاسعة وأدانت الاستهداف.  

    الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 20 يونيو/ حزيران 2019
    © Sputnik . Alexei Nikolskiy
    بوتين: روسيا تدعم جهود الجيش السوري للقضاء على الإرهابيين في إدلب
    وكانت المعارك قد احتدمت في الأيام الماضية بين الجيش السوري مدعوما بسلاحي الجو السوري والروسي على محاور ريف إدلب الجنوبي وبين التنظيمات المسلحة، وتمكن الجيش السوري أمس الأحد من الاقتراب من مدينة خان شيخون الواقعة على الطريق الدولي (حلب - دمشق) والسيطرة على نقطة "حاجز الفقير" شمال المدينة.

    الاقتراب من خان شيخون شمالا جاء بعد اتجاه الجيش السوري وتوسعه في الأيام الماضية شرق الهبيط وشمال شرق الهبيط حتى وصل إلى نقطة "تل النار"، ثم الالتفاف والعودة باتجاه خان شيخون من الشمال، وأيضا الإشراف ناريا على طريق حلب دمشق الدولي.

    خبراء مطلعين، استبعدوا في تعليقاتهم لوكالة "سبوتنيك" وقوع أي مواجهات بين الجيشين السوري والتركي، وأشار بعضهم أن إدلب ستشهد عملية تحرير كما شهدتها حلب بنهاية عام 2016، وأن الاستهداف السوري للرتل التركي هو رسائل من نار أن الخطوط الحمر ممنوع تجاوزها في إدلب.

    دمشق اتهمت تركيا بأن الرتل العسكري التركي جاء لدعم الجماعات الإرهابية، وقالت الخارجية السورية اليوم:

     "آليات مدرعة تركية محملة بالذخائر تجتاز الحدود وتدخل باتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب لنجدة إرهابيي جبهة النصرة المهزومين ما يؤكد الدعم التركي اللامحدود للمجموعات الإرهابية".

    وأدان البيان السوري الإجراءات التركية، وأكد الجيش السوري أنه سيتابع عملياته قائلا "السلوك العدواني للنظام التركي لن يؤثر بأي شكل على عزيمة وإصرار الجيش العربي السوري في الاستمرار بمطاردة فلول الإرهابيين في خان شيخون وغيرها، حتى تطهير كامل التراب السوري من الإرهاب".

    وتمكن الجيش السوري ظهر اليوم من قطع الطريق الدولي بين خان شيخون ومعرة النعمان ناريا وبالتالي قطع خطوط الإمداد عن التنظيمات المسلحة في خان شيخون، مع استمرار الغارات الجوية على مواقع المسلحين في مختلف المحاور، فيما تشير المعطيات أن تقدم الجيش السوري مستمر نحو السيطرة وتحرير مناطق جديدة على مختلف المحاور.

    أنقرة أعلنت أن الرتل العسكري التابع لها تعرض لغارة جوية في محافظة إدلب أثناء انتقاله من نقطة مراقبة تركية بالمحافظة، وقال بيان وزارة الدفاع التركية إنه "على الرغم من التحذيرات المتكررة التي وجهناها لسلطات روسيا الاتحادية، تستمر العمليات العسكرية للنظام السوري في منطقة إدلب، في انتهاك للمذكرات القائمة والاتفاقات مع روسيا الاتحادية، بما يسبب ضررا بالغا للمدنيين والأبرياء، بما يتحول تدريجيا لمأساة إنسانية".

    وتابع البيان "وفي مواجهة تلك العمليات المستمرة... والتي تهدد طريق الإمداد لنقطة المراقبة التركية رقم 9، بدأنا نشر قوات لنا في يوم 19 آب/ أغسطس في الخامسة والنصف صباحا، مع تقديم معلومات مسبقة لروسيا الاتحادية للإبقاء على طريق الإمداد مفتوحا، ولضمان سلامة نقطة مراقبتنا ومنع فقدان المزيد من أرواح المدنيين والأبرياء بالمنطقة".

    ولفت البيان أنه "أثناء التحرك، استهدفت غارة جوية قافلتنا في الساعة 8:55 صباحا، مما تسبب في مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين".

    وختم البيان: "ندين بشدة هذا الهجوم الذي يناقض الاتفاقات والتعاون والحوار القائم مع روسيا الاتحادية، ودون التخلي عن حق الدفاع المشروع، ننتظر اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار وقوع مثل تلك الحوادث".

    الجيش السوري
    الجيش السوري ينتزع مزارع خان شيخون الشمالية ويحرر تلا إستراتيجيا جنوب إدلب
    اعتبر المحلل السياسي والعسكري السوري الدكتور محمد كمال جفا، أن استهداف الرتل التركي هو رسائل نارية لتركيا أن "تجاوز الخطوط الحمراء ممنوع"، ولكنه استبعد أي مواجهات مباشرة بين الجيشين السوري والتركي، وقال في حديثه لوكالة "سبوتنيك":

    "عملية استهداف الرتل العسكري التركي تدل على رسائل بالقوة النارية أرادت سورية وروسيا إيصالها إلى القيادة التركية بأن الخطوط الحمراء المتفق عليها بين الأطراف الضامنة لا يمكن لسوريا القبول بتجاوزها وخاصة أن تركيا قامت بكل ما تستطيع خلال الأسابيع الماضية من حيث إطلاق يد المجموعات المسلحة وبكافة تسمياتها بل وقدمت لها كل الدعم اللوجستي والميداني وأمدتها بالعتاد والذخيرة وبل وفرت لها مسرح عمليات مريح للتنقل على كامل قطاع الجبهات الساخنه بل وكانت شريكا لها في القيادة والتشويش والإمداد والتموين للخطوط الأولى وحتى في الإخلاء الطبي للقتلى والجرحى ومن كل الفصائل وبلا استثناء".

    وأضاف الدكتور جفا: "ولم يقتصر دعمها على الفصائل المعتدلة المحسوبة على تركيا".

    وتابع "مواجهة مباشرة لا يمكن أن تحدث بين الجيشين السوري والتركي ولا حتى بين بين الجيش الروسي والتركي وخطوط التواصل والتنسيق لا زالت مفتوحة لكن بحدها الأدنى وعلى مستويات قيادة منخفضة بالحد الأدنى تفاديا لأية عمليات تصعيد لا تحمد عقباها لأن المصالح التركية الروسية أكبر من الملف السوري وتشمل ملفات إقليمية واقتصادية ضخمة عدا عن وجود تقاربات بين البلدين في ملفات كبرى منها ما يتعلق حتى بالملف السوري...أعتقد أن سير العمليات العسكرية سيستمر وسيكون هناك تنسيق في الحد الأدنى للسماح للقوات المتبقية في القطاع المحاصر في جنوب خان شيخون وسيعمل الجانب السوري والروسي على تطبيق ما اتفق عليه خلال الجولات الماضية والتي عجز التركي عنها لأسباب تخصه من فرق إيقاعه وأوامره على هذه المجموعات وأعتقد أن سيناريو حلب سيتكرر مرة أخرى للاستحواز على بقعة جغرافية أخرى تضاف إلى المناطق الآمنة التي تحظى بسيادة وسيطرة واستقرار الأنظمة والقوانين السورية".

    وبدوره استبعد مدير مركز الدراسات  الانتروستراتيجية في بيروت صلاح النشواتي أي مواجهات مواجهات مباشرة بين الجيشين السوري والتركي، ولكنه حذر من خطة تركية لوضع الجيش السوري أمام مواجهة صعبة مع الجماعات المسلحة المتطرفة في مناطق الاشتباك من خلال منع التنظيمات من التراجع والانسحاب نحو إدلب أو العمق التركي، وقال:

    تصدي الجيش السوري لمحاولة عبور الرتل العسكري التركي، يعرقل خطة أنقرة التي تسعى لإنشاء نقطة مراقبة جديدة في خان شيخون، والتي تعمل من خلالها على خلق شريط عازل يتألف من النصرة والجماعات المتحالفة معها، ليفصل بين المشروع الإداري التركي في إدلب وبين الجيش السوري، وتسعى إلى تحويل ريف حماه الشمالي بجماعاته الإرهابية من مشكلة تركية إلى مشكلة سورية روسية، مع الحرص على تصفية أية قوات متراجعة من جبهة النصرة بذريعة الخيانة وترك القتال.

    وتابع "وتسعى أنقرة إلى تحويل نقاط المراقبة إلى صمامات آمان تضمن عدم تراجع النصرة من شريطها العازل إلى داخل إدلب، أو إلى الداخل التركي، ونتيجة لذلك سيتركز نشاط القوات السورية والروسية نحو منع وصول الأرتال التركية إلى خان شيخون، مع الحرص على عدم المواجهة المباشرة بين تركيا وسورية، وستقتصر المواجهة على عرقلة كل طرف مساعي الطرف الآخر".

    انظر أيضا:

    وزارة الدفاع التركية: مقتل 3 مدنيين في استهداف موكب عسكري تركي بغارة جوية في إدلب
    خان شيخون كلمة السر في السيطرة على إدلب 
    خبير عسكري: سوريا حسمت موقفها بشأن إدلب
    بوتين: روسيا تدعم جهود الجيش السوري للقضاء على الإرهابيين في إدلب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    بولتون يتهم روسيا بسرقة التكنولوجيا
    الروس "يسرقون" تقنية عسكرية من أنف بولتون
    صفقات مجانية.. صنعت الملايين
    صفقات مجانية... صنعت الملايين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك