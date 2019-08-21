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10:20 21 أغسطس/ أب 2019
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    العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

    "الهدية وصلت" صورة الملك عبد الله الثاني تشعل "تويتر"

    © AP Photo / Manish Swarup
    العالم العربي
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    نشر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، صورة له وهو يحمل هدية وصفها "بالجميلة".

    وعلق الملك عبد الله الثاني على صورته عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ابنتي العزيزة ياقوت الطراونة، وصلتني هديتك الجميلة التي تعكس إبداعك وتفانيك في عمل ما تحبين".

    ​والهدية التي يحملها الملك عبد الله الثاني في الصورة هي لوحة فنية رسمتها فتاة عمرها 16 عاما، وأرسلتها إلى الديوان الملكي في الكرك.

    وأضاف الملك عبد الله الثاني: "علمت أنك أمضيت شهورا طويلة ترسمين هذه اللوحة الزاخرة بالتفاصيل المميزة، واصلي بنيتي مسيرتك بعزم واجتهاد، ولك مني كل التقدير والدعم".

    وتفاعل عدد كبير من مستخدمي "تويتر" مع صورة الملك عبد الله الثاني، واعتبروا إن الوصول إلى الملك أسهل من الوصول إلى أي مسؤول آخر في المملكة. 

    ​ومن جانبه قال عادل الطراونة والد ياقوت، إن ابنته حضرت إليه بعد إنهاء اللوحة، وطلبت منه "إرسالها هدية للملك عبد الله الثاني، وسط ذهوله من الطلب وكيفية تنفيذه".

    وأضاف الطراونة في حديث لوكالة "عمون" الأردنية: "أبلغتها بصعوبة تحقيق طلبها، إلا أنها ألحت على ذلك، فقررت أن أجرب تلبية حلمها بإهداء اللوحة لجلالة الملك".

    وتابع الطروانة: "توجهت الأحد الماضي من الكرك برفقة ابنتي ياقوت إلى الديوان الملكي العامر في العاصمة عمّان، وطلبنا من الحرس الدخول لتسليم الهدية، وتفاجأنا بأنهم استقبلونا برحابة صدر، وتسلموا منا الهدية ومعها رسالة خطتها ياقوت تطلب فيها من جلالته قبول الهدية".

    وقال والد ياقوت: "تفاجأنا بنشر جلالة الملك عبد الله صورة اللوحة وهو يحملها بيديه عبر صفحته في تويتر مع كلمات غمرتنا بكرمه".

    وأشار الطراونة إلى أن ياقوت بكت من شدة الفرح بعد نشر الصورة: "اتصلت بي وهي تبكي من الفرح، وأنا خارج المنزل، وتقول لي، بابا ما توقعت توصل الهدية وبهاي السرعة".

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