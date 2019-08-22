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13:32 22 أغسطس/ أب 2019
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    خليفة حفتر يشرف على الاستعدادات النهائية لمعركة تحرير درنة

    طرابلس حاولت التواصل مع حفتر عبر وسطاء...وهذا رده

    مكتب إعلام القيادة العامة
    العالم العربي
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    أكدت مصادر ليبية مطلعة فشل محاولات وساطة لوقف عمليات طرابلس العسكرية، والعمل على خطوة سياسية من شأنها وضع إطار للخروج من الأزمة.

    وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها "سبوتنيك"، من مصادر موثوقة، فإن محاولات عدة أجرت على مدار الأيام الماضية شملت اتصالات من البعثة الأممية وكذلك وساطة اجتماعية وقبلية، من أجل فتح قنوات تواصل بين المشير خليفة حفتر والأطراف في طرابلس بما فيهم رئيس الحكومة فائز السراج.

    رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج
    © AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
    السراج لـ"سبوتنيك": الحرب في ليبيا ستنتهي بعد هزيمة قوات حفتر
    وذكرت المصادر أن الوسطاء تحدثوا عن بقاء السلاح مع الكتائب والحديث عن آلية يتوافق عليها الطرفان، إلا أن القيادة العامة أكدت أنه لا بديل عن تسليم السلاح وتقديم المجرمين للمحاكمة العادلة.

    وفيما يتعلق بمحاولات تواصل قيادات من مدينة مصراتة مع القيادة العامة عبر وسطاء، أكدت المصادر أن القيادة العامة لم تغير مواقفها من أي الأطراف التي ارتكبت الجرائم في حق الشعب الليبي، وأنه شدد على أن مهمة الجيش هي تطهير ليبيا من الإرهاب بشكل كامل.

    وأكدت المصادر أن المشير خليفة حفتر أكد على أن الجهات السياسية هي المعنية بالعمل السياسي، وأن القوات المسلحة مهمتها أمنية، وأنه لا بديل عن حل المليشيات والكتائب وفرض سيادة القانون على الجميع، تمهيدا للبدء في أي عمليات أخرى.

    وشدد المصادر على أن رئيس الحكومة في الغرب لا يملك أي قرارات بشأن الأوضاع الراهنة هناك، وأن المليشيات المسلحة والكتائب هي من تفرض سيطرتها بقوة السلاح.

    انطلاق العمليات

    كان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن، في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، التي توجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.

    وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

    الجيش الليبي
    © REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
    ليبيا... قوات حفتر تفشل الهجوم الأكبر على طرابلس
    تباين دولي

    حتى الآن ما زال المجتمع الدولي غير متوافق على وجهة نظر واحدة بشأن الأوضاع في ليبيا، ففي الوقت الذي يعترف العالم فيه بحكومة الوفاق، تؤكد معظم الدول ضرورة القضاء على الإرهاب ومحاربة الجماعات المتطرفة، وهي الحملة التي أعلنها قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في إبريل/نيسان، بينما تصف حكومة الوفاق العملية بالعدوان على طرابلس.

    لقاء يوليو

    في يوليو/ تموز، التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بالقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة للجيش الليبي بمنطقة الرجمة.

    وحسب تغريدة موجزة للبعثة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر ذكرت فيها أن اللقاء بين الرجلين جرى بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة بمدينة الأبيار شرق ليبيا.

    وحسب ما نشرت البعثة تباحث الطرفان في الأوضاع الراهنة في ليبيا وكيفية العودة إلى حالة من السلم والحوار، بحسب "إرم نيوز"، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي حلول سياسية حتى الآن.

    انظر أيضا:

    تلفزيون: عسكريون فرنسيون عليهم حراسة مشددة مع حفتر في "رأس لانوف"
    صحيفة: حفتر يرفض تمديد مهلة وقف العمليات العسكرية في طرابلس
    الوفاق الليبية تتهم الجيش بقيادة حفتر بقصف مطار معيتيقة الدولي بطرابلس
    عرض عسكري يمني مفاجئ لمساعدة حفتر في الدخول إلى طرابلس
    تداول مقطع فيديو "سري"... القذافي يأمر حفتر بالعودة
    الكلمات الدلالية:
    حكومة الوفاق, حفتر, أخبار, ليبيا
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