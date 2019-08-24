التحالف يقصف مواقع لـ"أنصار الله" على المدخل الغربي للعاصمة

قصف طيران التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، مواقع لجماعة "أنصار الله" على الطرف الغربي للعاصمة صنعاء.

القاهرة- سبوتنيك وأبلغ مصدر عسكري يمني، وكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف "شن 4 غارات على مواقع جماعة أنصار الله في جبل عطان على المدخل الغربي للعاصمة صنعاء".

وكانت الجماعة قد أعلنت، اليوم، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مرابض الطائرات الحربية ومدارج الإقلاع والهبوط في القاعدة".

وأضاف سريع أن الاستهداف أسفر عن "إصابة دقيقة".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية في مقدمتها الإمارات، دعما للحكومة اليمنية، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "الحوثيين" أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وبداخل أراضي المملكة.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، فإن نحو 24 مليون شخص، يمثلون 75 بالمئة من سكان اليمن، أصبحوا بحاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية.