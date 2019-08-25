فيديو وصور توثق سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت

وأظهر مقطع الفيديو قطع تابعة للطائرة التي سقطت قرب احدى الأبنية السكنية في منطقة معوض في الضاحية الجنوبية لبيروت.
واندلع حريق في بؤرة خالية نتيجة سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية أخرى بعد إسقاطها من قبل "حزب الله" اللبناني.
#الضاحيه_الجنوبيه واخيرا ام كامل بضيافة الضاحية pic.twitter.com/yvtQL6OQc3— 🇱🇧 Daher Omar (@DaherOmar8) August 25, 2019
وكشف مصدر خاص لـ"سبوتنيك" أن الطائرة المسيرة التي أسقطت في منطقة معوض في ضاحية بيروت الجنوبية، فجر يوم الأحد، هي طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال.
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