"أنصار الله": إطلاق 10 صواريخ باليستية على مطار جازان وعشرات القتلى والجرحى

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، اليوم الأحد 25 أغسطس/آب، إطلاق 10 صواريخ باليستية متوسطة المدى على مطار جازان الإقليمي.

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لأنصار الله، العميد يحيى سريع، إلى أن تلك الصواريخ أسقطت عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات السعودية.

وقال سريع في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله:"القوة_الصاروخية التابعة لأنصار الله أطلقت 10 صواريخ بالستية من نوع بدر 1 باتجاه جازان".

#المسيرة_عاجل | متحدث #القوات_المسلحة: عشرات القتلى والجرحى من #الجيش_السعودي في أكبر عملية للقوة الصاروخية بالصواريخ الباليستية متوسطة المدى — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 25, 2019

​وتابع سريع "ضربت الـ10 صواريخ الباليستية مرابض الطائرات الحربية والاباتشي في مطار جازان الإقليمي ومواقع عسكرية أخرى في جازان".

ومضى قائلا "أوقعت تلك الصواريخ عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي".

ووصف سريع تلك العملية بأنها "أكبر عملية للقوة الصاروخية بالصواريخ الباليستية متوسطة المدى".

وأردف سريع "عملية القصف الواسعة بالصواريخ الباليستية على جازان، ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر".

وأتم سريع قائلا

"نعد النظام السعودي بعمليات أكبر وأوسع، كلما استمر في عدوانه وحصاره".

وكان الحوثيون قد أعلنوا في وقت سابق، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدد من الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم القوات العسكرية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن سلاح الجو المسير نفذ هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدد من طائرات قاصف K2.

وأضاف العميد يحيى سريع لموقع "سبتمبر نت"، أن العملية الواسعة لسلاح الجو المسير استهدفت مبنى الاتصالات فى قاعدة الملك خالد الجوية وكانت الإصابة مباشرة.

وأكد سريع أن العملية الواسعة لسلاح الجو المسير على قاعدة الملك خالد تأتي في إطار "الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر".

🎥 #فيديو| القوات الجوية السعودية تنجح في اعتراض هجوم شنته ميليشيات الحوثي على #جازان.#عكاط

(تصوير : عبدالرحمن الختارش okaz9@) pic.twitter.com/DvQa4SgODw — صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) August 25, 2019

​نشرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد 25 أغسطس/آب، أول مقطع فيديو لاستهداف جازان بصاروخ أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن مقطع الفيديو، يظهر "نجاح القوات الجوية السعودية في اعتراض هجوم شنته ميليشيات الحوثي على جازان".