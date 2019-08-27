الطيران الإسرائيلي يستهدف موقعا لـ"حماس" بعد إطلاق قذيفة من غزة

استهدف سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، موقعا لحركة "حماس" شرقي قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق قذيفة من القطاع تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على "تويتر"، "أغارت طائرة عسكرية على موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة ردًا على إطلاق قذيفة الهاون باتجاه إسرائيل في وقت سابق".

ردًّا على ذلك أغارت طائرة عسكرية على موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 27, 2019

​وكان أدرعي قال في بيان سابق إنه "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".

قبل قليل تم رصد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل حيث تم تفعيل الانذار في منطقة مفتوحة فقط. كما يبدو سقطت قذائف أخرى داخل قطاع غزة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 27, 2019

​وأضاف أدرعي "كما يبدو سقطت قذائف أخرى داخل قطاع غزة".