شرطة غزة تكشف تفاصيل انفجار جنوب المدينة

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أياد البزم، اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من عناصر الشرطة، نتيجة انفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة.

رام الله - سبوتنيك . وقال البزم في إحاطة إعلامية إن "اثنين من عناصر الشرطة استشهدا نتيجة انفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة، وتقوم الأجهزة المختصة بفحص طبيعة الانفجار".

وفي سياق متصل قالت وزارة الصحة بغزة إن "الشهيدين اللذين ارتقيا إثر الانفجار غرب مدينة غزة، هما: سلامة ماجد النديم (32 عامًا) وعلاء زياد الغرابلي (32 عامًا)، وإصابة شابيْن آخريْن وسيّدة بجراح في المكان".

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب مواطن ثالث نتيجة انفجار في قطاع غزة.

הפלסטינים מדווחים על חיסול בעזה: שני הרוגים בתקיפהhttps://t.co/IIveRhq1eT pic.twitter.com/8oRM9VikkW — ynet עדכוני (@ynetalerts) August 27, 2019

وبينما أوضحت القناة العبرية في خبرها المقتضب، أن القتيلين والمصاب الثالث هم نشطاء في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في القطاع. نفت إذاعة الجيش الإسرائيلي "تسهال" الهجوم على قطاع غزة، وقالت إننا لم نقم بالهجوم على غزة.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطواقم الطبية تتعامل مع 3 حالات (شهيدان ومصاب) وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لدراجة نارية، غربي غزة.