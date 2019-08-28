الحكم بإعدام 11 شخصا من "داعش" على تفجيرهم جسرا شمال بابل عام 2014

أصدرت محكمة جنايات بابل حكما بإعدام 11 شخصا من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، لإدانتهم بتفجير جسر في المحافظة في عام 2014، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 19 آخرين.

بغداد - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن "محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بإعدام أحد عشر إرهابيا تابعين لتنظيم "داعش" عن جريمة ‏تفجير جسر حيوي شمالي المحافظة راح ضحيته عددا من أفراد القوات الأمنية".

‎وبحسب البيان فإن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل ‏نظرت قضية أحد عشر متهما اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والعمل في ما يسمى ‏ولاية الجنوب‎".

وتابع أن "الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجوما أسموه غزوة الفاضلية على جسر ‏استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل عام 2014، وانتهت بتفجيره بالكامل ما ‏أدى إلى استشهاد ثلاثة وجرح 19 من القوات الأمنية المرابطة قربه‎"‎.