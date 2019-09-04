قرقاش: نأمل في نجاح "اجتماع جدة" بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إنه يتطلع إلى نجاح حوار جدة، الذي ينتظر أن يجمع بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي".

واعتبر الوزير الإماراتي أن "وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية، والشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على قيادة التحالف سياسيًا وعسكريًا بحرص وحنكة واقتدار".

نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح إجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي، وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية، والشكر والتقدير للملكة العربية السعودية الشقيقة على قيادة التحالف سياسيا وعسكريا بحرص وحنكة واقتدار. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 4, 2019

في غضون ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، أن الحكومة الشرعية لن تحاور المجلس الانتقالي الجنوبي، وإن كان لا بد من الحوار، فسيكون بشكل مباشر مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت إشراف مباشر من المملكة العربية السعودية".

هذا ووصل، مساء أمس الثلاثاء، وفد من المجلس الانتقالي برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي إلى مدينة جدة، تلبية لدعوة من السعودية للحوار مع الحكومة اليمنية.