الطيران الإيراني يعلن إنهاء عملية ناجحة في السعودية

أعلن الطيران الإيراني "إيران آير"، اليوم الاثنين 9 سبتمبر/أيلول، إنهاء عملية وصفها بـ"الناجحة" في المملكة العربية السعودية.

وقال تورج دهقاني زنكنة، المدير التنفيذي لخطوط "إيران آير" الجوية، الناقل الرسمي في إيران، عن إتمام عمليات نقل الحجاج الإيرانيين من المملكة العربية السعودية إلى البلاد، بعد إتمامهم مناسك الحج.

وأشار زنكنة في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إلى أن عمليات "النقل" للحجاج، اختتمت فجر اليوم الاثنين.

ووصلت، وفقا للمسؤول الإيراني، آخر رحلة تقل الحجاج الإيرانيين من المدينة المنورة إلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وبدأت عمليات نقل الحجاج منذ يوم 16 أغسطس/آب الماضي، واستمرت قرابة 24 يوما.

وشملت عمليات نقل الحجاج نحو 88 ألف و500 حاج إيراني، من أراضي السعودية إلى طهران.

وأجرت "إيران آير" نحو 364 رحلة طيران لنقل الحجاج الإيرانية، بواسطة 10 طائرات جامبو.

ولفتت شركة "إيران آير" إلى أنها لأول مرة تنقل الحجاج الإيرانيين ذهابا وإيابا بمفردها من دون أي مساعدات خارجية.

وقالت الوكالة الإيرانية إن الحكومة السعودية عرقلت مشاركة شركات الطيران الإيرانية الأخرى في تلك الرحلات.