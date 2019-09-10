"مفوضية اللاجئين" تتوصل لاتفاق لإجلاء طوعي للاجئين من مراكز احتجاز في ليبيا

قالت مفوضية اللاجئين إنها توصلت لاتفاق مع رواندا والاتحاد الأفريقي لترتيب إجلاء طوعي للاجئين من مراكز احتجاز في ليبيا.

وقالت المفوضية في بيان لها إن "مجموعة أولى من 500 لاجئ ستغادر ليبيا إلى رواندا في الأسابيع المقبلة من بين نحو 4700 بموجب آلية ترحيل جديدة"

يتبع...