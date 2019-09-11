Widgets Magazine
تسجيل
16:18 11 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    انتخابات الجزائر

    وسط توقعات بالاستقالة... 3 قوانين لا بد من إتمامها قبل رحيل حكومة بدوي في الجزائر

    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    حالة من الترقب في الشارع الجزائري خلال الساعات المقبلة في ظل توقعات غير مؤكدة بشأن استقالة حكومة نور الدين بدوي.

    رغم تداول الكثير من المعلومات غير الرسمية بشأن احتمالية استقالة الحكومة، إلا أن بعض المسؤولين أكدوا في مرات سابقة، أن استقالة الحكومة غير مشروطة، وأنه لا يمكن الخضوع لمثل هذه المطالب من قبل الحراك.

    النائب السابق بمجلس الأمة الجزائري، إبراهيم بولحية قال في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، إن رئيس الحكومة قد يستقيل بإرادته من أجل البلاد، وأن معرفته الشخصية به تؤكد أن وطنيته قد تدفعه إلى تلك الخطوة.

    انتخابات الجزائر
    © AP Photo / Anis Belghoul
    وزير سابق يؤكد صعوبة إجراء انتخابات رئاسية في الجزائر قريبا
    من ناحيته قال بلهادي عيسى المرشح الرئاسي السابق، إنه لا حديث مؤكد حتى الآن بشأن استقالة حكومة نور الدين بدوي، إلا أن الاستقالة مرتبط بالتصديق على قانون المالية 2019- 2020، وكذلك قانون سلطة تنظيم الانتخابات، وآخر بشأن الانتخابات.

    وأوضح في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الأربعاء، أنه بعد التصديق على القوانين الثلاثة، والتصديق عليها من غرفتي البرلمان ورئيس الدولة، تصبح الأوضاع ملائمة بشكل أكبر لاستقالة الحكومة.

    وأضاف أن عدم استقالة الحكومة لن يؤثر على المشهد الانتخابية، خاصة أن التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات، والتي للهيئة المستقلة الإشراف على الانتخابات، بما يحد من أي تأثير للحكومة الحالية.

    وأضاف أن:

    "الحكومة صدقت على القوانين الخاصة بالمالية والانتخابات وسلطة الانتخابات، وأنها أحيلت إلى البرلمان، ما يشير على احتمالية تقديم الاستقالة في أي لحظة لإعطاء الفرصة لإجراء الانتخابات الرئاسية في ظروف أكثر شفافية ومصداقية".

    وشدد على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية خشية الوقع في الفراغ المؤسساتي، خاصة أن العهدة الدستورية للرئيس الحالي عبد القادر بن صالح انتهت منذ يوليو/ تموز، حيث مدد له بفتوى من المجلس الدستوري حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.

    تهديدات

    في أخر التطورات قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن "عهد الإملاءات وصناعة الرؤساء قد ولى بلا رجعة، وأن مواقف الجيش ثابتة بتعهده على مرافقة الشعب".

    رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح
    © AFP 2019 / FAROUK BATICHE
    الجزائر... قايد صالح يوجه دعوة بشأن الانتخابات الرئاسية
    وأوضحت وزارة الدفاع، في افتتاحية نشرتها مجلة الجيش، أن "هناك أقلام مأجورة باتت تتحامل على المؤسسة العسكرية، مثلها مثل بعض القنوات المشبوهة"، وذلك حسب قناة "النهار" الجزائرية.

    تقرير الهيئة

    وكان الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، قد تسلم، أول من الأحد الماضي، تقريرا شاملا من هيئة الوساطة والحوار تضمن خلاصة لقاءات الهيئة مع الأحزاب وقوى المجتمع المدني في البلاد.

    ويتضمن التقرير الذي سلمه منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس يتضمن مشروع قانون مفصل لكيفية عمل السلطة الوطنية المستقلة التي ستحضر وتنظم وتراقب الانتخابات، وصلاحيات، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن التعديلات على القانون العضوي للانتخابات".

    وتضمن تقرير الهيئة عدة مطالب من بينها رحيل الحكومة الحالية، والذهاب إلى انتخاب رئيس الجمهورية في اطار الدستور القائم.

    انظر أيضا:

    "أذناب العصابة"... أقوى تهديد من الجيش الجزائري إلى الأحزاب ووسائل الإعلام
    تهديد إسرائيلي لسوريا... دعوة سعودية إماراتية لوقف القتال في عدن
    إعلام: رئيس الوزراء الجزائري يعتزم الاستقالة قريبا
    خبير جزائري: المطالب التي قدمتها "الوساطة والحوار" بينها رحيل الحكومة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار, الانتخابات الرئاسية, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيارة أودي أ5 4.0 تي دي أي كواترو (Audi A5 4.0 TDI Quattro)، في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019
    أجمل ما جاء في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت
    استقالة بولتون ستؤثر على سياسة أمريكا في الشرق الأوسط
    كيف تؤثر استقالة بولتون على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط
    إنفوجرافيك - مقارنة بين آيفون 11 وآيفون برو 11
    أول طائرة "آيرباص إيه 220- 300" في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك