"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين ويمنيين بقصف في جيزان

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الأربعاء، سقوط قتلى وجرحى من الجيش السعودي وقوات يمنية، بقصف شنته في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن مقاتلي الجماعة نفذوا قصفاً مدفعياً على جنود سعوديين ويمنيين في موقع مشعل وقبالة جبل قيس.

#المسيرة_عاجل | #جيزان: مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم إثر قصف مدفعي استهدفهم في موقع #مشعل وقبالة #جبل_قيس — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) September 11, 2019

وأضافت أن القصف المدفعي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين واليمنيين.

وكانت "أنصار الله" أعلنت في وقت سابق، إطلاق 3 صواريخ محلية الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلومترات" على تجمعات عسكرية يمنية قبالة منفذ علب الحدودي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.