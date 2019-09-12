"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين ويمنيين بقصف في جيزان

القاهرة – سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن مقاتلي الجماعة نفذوا قصفاً مدفعياً على جنود سعوديين ويمنيين في موقع مشعل وقبالة جبل قيس.
#المسيرة_عاجل | #جيزان: مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم إثر قصف مدفعي استهدفهم في موقع #مشعل وقبالة #جبل_قيس— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) September 11, 2019
وأضافت أن القصف المدفعي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين واليمنيين.
وكانت "أنصار الله" أعلنت في وقت سابق، إطلاق 3 صواريخ محلية الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلومترات" على تجمعات عسكرية يمنية قبالة منفذ علب الحدودي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)