الأمن العراقي يجهض مخططا لتنفيذ عمليات إرهابية خلال "أربعينية الحسين"

أعلنت القوات الأمنية في العراق، اليوم السبت، القبض على شبكة مكونة من 6 أشخاص، بينهم امرأة، في سامراء، بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الاحتفال بأربعينية الإمام الحسين.

بغداد- سبوتنيك وذكر بيان، صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية، إنه "خلال عملية استباقية نوعية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء، من القاء القبض على شبكة إرهابية مكونة من 6 مجرمين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية خلال زيارة الأربعين، بينهم امرأة وهي زوجة أحد الإرهابيين في سوريا".

وأضاف البيان "جاءت عملية القبض في سامراء والجلام بعد متابعة مستمرة وأخذ الموافقات القضائية، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصوليا".

ويتوافد الملايين من داخل العراق ومن خارجها سنويا إلى محافظة كربلاء، لتأدية مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين.

يذكر أن 31 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من مئة، الثلاثاء الماضي، إثر حادث تدافع في تجمع ديني، للاحتفال بذكر عاشوراء، في مدينة كربلاء، جنوبي بغداد.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.