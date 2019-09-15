درة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية التونسية في مصر (صور)

شاركت الفنانة درة في إدلاء صوتها بالانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة بسبب وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي والتي انطلقت اليوم في العاصمة التونسية.

وتحرص درة باستمرار على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابات، والأحداث السياسية الخاصة ببلدها.

ونشرت درة صورة لها حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي من أمام لجنتها الانتخابية.

وينتخب التونسيون اليوم الأحد خليفة لرئيسهم الراحل الباجي قايد السبسي، في اقتراع رئاسي مبكر دعي إليه أكثر من 7 ملايين ناخب، وسط إجراءات أمنية مشددة، ويتولى 70 ألف رجل أمن تأمين مكاتب التصويت ومراكز الفرز، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها بدءا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (السابعة ت غ) وأغلقت في الخامسة مساء بتوقيت غرينيتش في كل الولايات، باستثناء بعض المكاتب التي ستغلق قبل ساعتين لدواع أمنية بسبب وقوعها على الحدود الغربية للبلاد.