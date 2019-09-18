الدفاع السعودية تنشر صورا تظهر "أسلحة إيرانية" في هجمات أرامكو

نشرت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول، صورا تظهر "أسلحة إيرانية" تشير إلى أنها متورطة في الهجمات على المنشآت النفطية التابعة لشركة "آرامكو".

وعرض العقيد ركن، تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، صورا تقول إنها تابعة لبقايا طائرات من دون طيار "إيرانية" الصنع، من نوع "دلتا وينغ"، والتي تعتبرها الرياض "دليلا" على تورط طهران في هجمات أرامكو.

#عاجل | #وزارة_الدفاع: الحرس الثوري الإيراني أعلن فبراير الماضي امتلاكه طرازا متقدما من صواريخ كروز . pic.twitter.com/MyeEDwDQv2 — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) September 18, 2019

​وأوضحت وزارة الدفاع السعودية، أن الهجوم انطلق من الشمال، وبلا شك كان مدعوما من طهران، بحسب ما قاله المالكي.

#عاجل| تركي المالكي: الهجوم على بقيق و خريص هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها إيران . pic.twitter.com/5VXd5sIgFQ — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) September 18, 2019

​وأوضح المالكي أن الهجوم لم ينطلق من اليمن، مضيفا "رغم محاولات إيران الكبيرة جعلها تظهر كذلك".

وأردف "الهجوم الذي تعرضنا له كان هجوما على المجتمع الدولي".

وأكّد المتحدث على قدرة المملكة العربية السعودية على الدفاع عن أراضيها، لافتاً أنّ "الهجوم لم ضد المملكة العربية ولا ضد أرامكو ولكنه كان هجوما على المجتمع الدولي محاولة متعمدة لتعطيل الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة".

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

​إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الأربعاء، ستكشف من خلاله أدلة تؤكد تورط إيران في الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشأتي شركة أرامكو في السعودية، وفقا للتلفزيون السعودي الرسمي.

يتبع...