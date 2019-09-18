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17:13 18 سبتمبر/ أيلول 2019
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    تركي المالكي

    رسميا... الدفاع السعودية تعلن أن الهجوم لم ينطلق من اليمن

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
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    أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، اليوم الأربعاء، أن الهجوم على شركة "أرامكو" لم ينطلق من اليمن بالرغم من جهود إيران الكبيرة لجعلها تظهر كذلك.

    القاهرة - سبوتنيك. وقال العقيد تركي المالكي، الناطق باسم وزارة الدفاع السعودية، "هذا الهجوم لم ينطلق من اليمن بالرغم من جهود إيران العظيمة لجعلها تظهر وكأنه انطلق من اليمن... هذا الهجوم انطلق من الشمال وبلا شك كان مدعوما من إيران".

    تركي المالكي
    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    الدفاع السعودية تنشر صورا تظهر "أسلحة إيرانية" في هجمات أرامكو
    وأضاف "من التحقيقات تبين أن نوع الطائرة المسيرة هي إيرانية من نوع "دلتا وينغ"، والمعلومات التي استخرجناها من الحواسيب تشير إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في الطائرات المسيرة هي تكنولوجيا إيرانية".

    وكشف أن "الهجوم شمل استخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز".

    وأكد المتحدث على قدرة المملكة العربية السعودية على الدفاع عن أراضيها، لافتا أن "الهجوم لم ضد المملكة العربية ولا ضد أرامكو ولكنه كان هجوما على المجتمع الدولي محاولة متعمدة لتعطيل الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة". 

    وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، أنها ستعقد مؤتمرا حول الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية تابعة لأرامكو.

    وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان، إنه سيتم عرض أدلة تورط "النظام الإيراني" بالهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو.

    وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضا عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم.

    وتبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

    انظر أيضا:

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